Weight Loss Journey: 165 किलो के शख्स ने कैसे घटाया 90 Kg वजन, बताया आसान तरीका

इंग्लैंड के रहने वाले 30 किलो के एरोन वॉकर का वजन करीब 165 किलो हो गया था. उन्होंने अपना 90 किलो वजन कम किया है और अब वे 75 किलो के हो गए हैं. उनकी वेट लॉस जर्नी स्टोरी में जानेंगे.

इंग्लैंड के रहने वाले एरोन वॉकर ने 95 किलो वजन घटाया. (Photo: Sliming World)
इंग्लैंड के रहने वाले एरोन वॉकर ने 95 किलो वजन घटाया. (Photo: Sliming World)

Weight loss Journey: एक आम इंसान के वजन की बात की जाए तो वो करीब 60 से 80 किलो के बीच हो सकता है. उसका वजन उसकी लंबाई और बॉडी फैट पर भी निर्भर करता है. वहीं जिन लोगों के शरीर में अधिक फैट होता है उनका वजन अधिक भी हो सकता है. वजन कम कराने वाली एक कंपनी इंग्लैंड के रहने वाले एक 27 साल के शख्स का वजन कुछ साल पहले करीब 165 किलो हो गया था. फिर कुछ समय में उसने मेहनत की और अपना करीब 90 किलो वजन कम कर लिया. इस शख्स की कमर पहले 48 इंच की थी जो अब कम हो गई है. इस शख्स ने अपनी वेट लॉस स्टोरी शेयर की है जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

कैसी थी वेट लॉस जर्नी

इंग्लैंड के रहने वाला वो शख्स अब 30 साल का हो गया है और उसका वजन अब करीब 75 किलो है. इस शख्स का नाम एरोन वॉकर है. एरोन का कहना है, '2021 में अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया. वहां पहुंचने से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि मेरे शरीर का बड़ा साइज एक समस्या बन रहा है. मेरा वजन लगभग 165 किलो था और मैं शॉट्स भी नहीं पहन पा रहा था क्योंकि बटन टूट रहे थे.'

'ईवेंट में जाने से एक दिन पहले ही कुछ नए शॉर्ट्स ढूंढ़ने की कोशिश की थी लेकिन 48 इंच कमर होने पर कपड़ों की खरीदारी करना बिल्कुल आसान नहीं होता. इसलिए मैंने बस बटन वापस लगा दिया.'

'मुझे जल्दी ही एहसास हो गया मेरे लिए पूरे दिन खड़े रहना मुश्किल होगा एंट्री गेट से स्टेज तक चलने में ही मेरी सांस फूलने लगी. मैं पूरे समय असहज महसूस करता रहा और मैं अपने पसंदीदा बैंड को भी सुनने से चूक गया क्योंकि मैं इतना थक गया था कि मैदान पार करके जहां वे परफॉर्मेंस दे रहे थे, वहां तक नहीं जा सका. बस वही मेरी लाइफ का टर्निंग प्वाइंट था.'

कैसे बढ़ा था वजन

एरोन ने कहा, 'मुझे याद है कि मैंने खुद से सोचा था कि मेरी उम्र अभी कम है. मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बितान चाहिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं. बचपन से ही मुझे हमेशा अपने वजन से जूझना पड़ता था. जब मैं छोटा था तो मेरे माता-पिता को हमारी मिठाइयों की अलमारी पर ताला लगाना पड़ता था वरना मैं ढेर सारा खा जाता था. यूनिवर्सिटी जाने के बाद मेरे लिए वजन संभालना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे लिए आजादी का मतलब था कि मैं जो चाहे खा सकता था. मैं हर रात शराब पीता था और बाहर से खाना मंगाता था. इसके बाद अगले दिन सुबह हैंगओवर उतारने के लिए फिर से

कैसे किया वेट लॉस

एरोन ने बताया, 'वजन कम करने के लिए मुझे ये पता था कि कोई भी ऐसी डाइट जिसमें मुझे खाना छोड़ना हो कारगर नहीं होगी. मैंने एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया जहां उन्होंने अपनी अनहेल्दी मील्स को हेल्दी मील्स से रिप्लेस कर दिया और उनका वजन कम होने लगा.'

एरोन ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी ओट्स या दलिया लेते थे और फिर उसके बाद लंच में सूप और सलाद लेते थे. रात में अंडे और चिकन लेते थे. इसके अलावा ब्लैक कॉफी और पानी भी लेते थे.

वजन कम करने के लिए उन्होंने पहले पैदल चलना शुरू किया जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी चालू हुई. इससे उन्हें वजन कम करने में मदद मिली. धीरे-धीरे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो की इंटेंसिटी बढ़ाई और इतना वजन कम हो गया. 

---- समाप्त ----
