165 Kg के पति, 145 किलो की पत्नी...दोनों ने घटाया इतना वजन कि पहचानना मुश्किल! जानें कैसे

एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है. इस बात को एक कपल ने सही कर दिखाया है. दरअसल, एक कपल ने अपना इतना वजन कम किया है कि दोनों को पहचान नहीं पा रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे को अपनी जर्नी के लिए मोटिवेट किया और कुछ ही समय में दोनों काफी स्लिम हो गए हैं. आज ये कपल न सिर्फ फिट है, बल्कि हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है. दोनों की वेट लॉस जर्नी कैसी रही, इस बारे में जानते हैं.

क्यों बढ़ा था वजन?

26 साल की एली जेफरीज का वजन 20 साल की उम्र से ही बढ़ने लगा था. अपने अधिकतम वेट करीब 146 किलो पर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी. उनके वजन बढ़ने का कारण वर्षों तक अनियमित खानपान था. जनवरी 2022 में, एली को पता था कि उसे अपने वजन में कुछ बदलाव करने होंगे.

उन्होंने और उनके पति 30 साल राइस ने यह निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर यह काम करेंगे, क्योंकि वर्षों से अनियमित खानपान के कारण उनका वजन बढ़ गया था.

सर्जरी भी कराई

कपल ने पहले गैस्ट्रिक स्लीव लगवाने के लिए तुर्की जाने का निर्णय लिया क्योंकि उनका वजन काफी अधिक था. वजन घटाने की सर्जरी जिसमें पेट का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया जाता है तथा एक छोटी, ट्यूब के आकार की थैली छोड़ दी जाती है. इस सर्जरी से दोनों का करीब 150 किलो से ऊपर वजन कम हो गया.

ईस्ट मिडलैंड्स की एली का वजन अब 69 किलो है जबकि उनके पति राइज का वजन 165 किलो से घटकर स्टोन से घटकर 92 किलो रह गया है.

कैसी डाइट ली?

गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बाद 2 हफ्ते तक केवल लिक्विड डाइट पर रहे लेकिन जंक फूड की दोनों की लालसा इतनी अधिक थी कि फास्ट फूड की क्रेविंग के कारण उन्होंने चिकन ग्रेवी के बर्तन में पानी पिया ताकि मन को संतुष्टि मिले.

अगले 6 महीनों में उन्होंने धीरे-धीरे अपने डाइट में ठोस भोजन को शामिल करना शुरू किया. राइज ने स्वस्थ भोजन पकाना सीखा जैसे, नाश्ते में टोस्ट और उबले अंडे तथा दोपहर और रात के भोजन में चिकन, चावल और सब्जियां.

राइज जिम जाने लगे और लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे. अब वे लोग हेल्दी खाते हैं और जंक फूड की क्रेविंग खत्म हो गई है.

