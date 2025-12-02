scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

165 Kg के पति, 145 किलो की पत्नी...दोनों ने घटाया इतना वजन कि पहचानना मुश्किल! जानें कैसे

एली और राइज ने अनियमित खानपान और अधिक वजन की समस्या से जूझते हुए अपना वजन कम किया है. दोनों की जर्नी कैसी रही, दोनों ने डाइट में क्या बदलाव किए, इस बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
पति-पत्नी को पहचानना मुश्किल हो गया है. (Credit:L Instagram/thejefferiesfam_)
पति-पत्नी को पहचानना मुश्किल हो गया है. (Credit:L Instagram/thejefferiesfam_)

एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है. इस बात को एक कपल ने सही कर दिखाया है. दरअसल, एक कपल ने अपना इतना वजन कम किया है कि दोनों को पहचान नहीं पा रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे को अपनी जर्नी के लिए मोटिवेट किया और कुछ ही समय में दोनों काफी स्लिम हो गए हैं. आज ये कपल न सिर्फ फिट है, बल्कि हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है. दोनों की वेट लॉस जर्नी कैसी रही, इस बारे में जानते हैं.

क्यों बढ़ा था वजन?

26 साल की एली जेफरीज का वजन 20 साल की उम्र से ही बढ़ने लगा था. अपने अधिकतम वेट करीब 146 किलो पर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी. उनके वजन बढ़ने का कारण वर्षों तक अनियमित खानपान था. जनवरी 2022 में, एली को पता था कि उसे अपने वजन में कुछ बदलाव करने होंगे.

उन्होंने और उनके पति 30 साल राइस ने यह निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर यह काम करेंगे, क्योंकि वर्षों से अनियमित खानपान के कारण उनका वजन बढ़ गया था.

सम्बंधित ख़बरें

3 महीने में 12 किलो वजन कम करने वाले डॉक्टर ने बताया अपना सीक्रेट (Photo- Pixabay)
90 दिनों में डॉक्टर ने घटाया 12 किलो वजन, अपनाए थे ये 3 ट्रिक्स 
chicken and fish
चिकन vs मछली: क्या है दोनों में से बेहतर प्रोटीन सोर्स? किससे मिलेगा बेहतर रिजल्ट 
Weight loss
वजन कम करने का जापानी तरीका: 12 मिनट में घटा महिला का वेट! जानें तरीका 
honey
गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना खतरनाक! पुणे के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नुकसान 
Egg Diet for High Cholesterol
एक दिन में कितने अंडे खाएं कि ना बढ़े कोलेस्ट्रॉल, डाइटिशियन ने बताया 

सर्जरी भी कराई

कपल ने पहले गैस्ट्रिक स्लीव लगवाने के लिए तुर्की जाने का निर्णय लिया क्योंकि उनका वजन काफी अधिक था. वजन घटाने की सर्जरी जिसमें पेट का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया जाता है तथा एक छोटी, ट्यूब के आकार की थैली छोड़ दी जाती है. इस सर्जरी से दोनों का करीब 150 किलो से ऊपर वजन कम हो गया.

Advertisement

ईस्ट मिडलैंड्स की एली का वजन अब 69 किलो है जबकि उनके पति राइज का वजन 165 किलो से घटकर स्टोन से घटकर 92 किलो रह गया है.

कैसी डाइट ली?

गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बाद 2 हफ्ते तक केवल लिक्विड डाइट पर रहे लेकिन जंक फूड की दोनों की लालसा इतनी अधिक थी कि फास्ट फूड की क्रेविंग के कारण उन्होंने चिकन ग्रेवी के बर्तन में पानी पिया ताकि मन को संतुष्टि मिले.

अगले 6 महीनों में उन्होंने धीरे-धीरे अपने डाइट में ठोस भोजन को शामिल करना शुरू किया. राइज ने स्वस्थ भोजन पकाना सीखा जैसे, नाश्ते में टोस्ट और उबले अंडे तथा दोपहर और रात के भोजन में चिकन, चावल और सब्जियां.

राइज जिम जाने लगे और लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे. अब वे लोग हेल्दी खाते हैं और जंक फूड की क्रेविंग खत्म हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement