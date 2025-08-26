वजन घटाने वाले इंजेक्शन हुए चोरी...सरकारी एजेंसी ने जारी की चेतावनी, जान लें साइड इफेक्ट

मुंबई के भिवंडी हब से डिस्ट्रिब्यूशन के लिए भेजे जा रहे नॉवो नॉर्डिस्क के इंसुलिन और वेगोवी (Wegovy) इंजेक्शन कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे. वेगोवी जून में ही भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च हुई थी और ये दवा वजन कम करने के लिए प्रयोग की जाती है. चोरी हुए बैच में इंसुलिन के दो प्रोडक्ट शामिल हैं. Ryzodeg FlexTouch और Fiasp (Penfill और FlexTouch). साथ ही वेगोवी इंजेक्शन्स के डोज (0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम) भी थीं. ये सभी दवाएं नागपुर, रायपुर, कटक और कोलकाता जैसे शहरों में भेजी जानी थीं.

सेंट्रल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने हेल्थ अलर्ट में कहा गया, 'इन दवाओं को सही टेंपरेचर पर नहीं रखने से उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है, जो मरीजों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है.' हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से भी अनुरोध किया गया है कि वे मरीजों को सलाह दें कि वे सिर्फ ऑथोराइज्ड सोर्स से ही ये दवाएं खरीदें और किसी भी दुष्प्रभाव की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें.'

यह ध्यान रखने वाली बात है कि नॉवो नॉर्डिस्क के इंसुलिन ब्रांड भारत में पहले से ही लोकप्रिय हैं लेकिन वेगोवी दवा जो वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होती है, भारत में जून 2025 में ही मार्केट में आई है. वेगोवी क्या है, कैसे काम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, ये भी जान लीजिए.

वेगोवी क्या है?



वेगोवी (सेमाग्लूटाइड) एक इंजेक्शन है जो 2.4 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध है. यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लिया जाना चाहिए. वेगोवी को कम कैलोरी वाली डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य मोटापे और ज्यादा वजन से जुड़ी समस्याओं को कम करना है और हार्ट से जुड़े खतरे को कम करना है.

यह उन एडल्ट्स के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है जिन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी दिक्कत है और जो मोटापे या ज्यादा वजन वाले हैं. वेगोवी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मृत्यु जैसे गंभीर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के खतरे को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, यह दवा 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और एडल्ट्स में, विशेष रूप से उन लोगों में, जिनका वजन सामान्य से ज्यादा है या जो मोटापे से पीड़ित हैं, वजन कम करने में मदद करती है. इसका उद्देश्य वजन कम करना और लंबे समय तक उसे कंट्रोल रखना है.

वेगोवी में सेमाग्लूटाइड है. इसलिए इसे बाकी सेमाग्लूटाइड वाले प्रोडक्ट्स या किसी अन्य GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के साथ एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इस दवा की सेफ्टी और प्रभावकारिता 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हुई है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को इसे देना सुरक्षित नहीं माना जाता.

वेगोवी के बारे में जरूरी चीजें क्या हैं?

Wegovy एक ऐसी दवा है जो वजन घटाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कई ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो गंभीर हो सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि वेगोवी थायरॉइड ट्यूमर या थायरॉइड कैंसर तक का कारण बन सकता है. अगर आपको अपने गले में गांठ महसूस हो, या गले में सूजन हो, आवाज खराब हो जाए, निगलने में दिक्कत हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं. ये सभी लक्षण थायराइड कैंसर के हो सकते हैं. चूहों पर की घई स्टडी में पाया गया है कि वेगोवी और इस तरह की दवाओं से थायरॉइड ट्यूमर विकसित हुए. हालांकि, यह अभी तक पूरी तरह से नहीं पता चला है कि इंसानों में भी यह दवा ऐसे ट्यूमर या म्यूडुलरी थायराइड कार्सिनोमा (MTC) नामक थायरॉइड कैंसर का कारण बनती है या नहीं.

इसलिए, अगर आप या आपके परिवार में किसी को पहले म्यूडुलरी थायराइड कार्सिनोमा (MTC) नामक थायराइड कैंसर हो चुका है, या आपको Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2) नामक हार्मोन संबंधी कोई बीमारी है, तो आप वेगोवी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

वेगोवी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को बताएं ये बातें

अगर आप वेगोवी दवा लेने वाले हैं तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी सेहत के बारे में पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है. खासकर अगर आपको पैनक्रियाज (अग्न्याशय) या किडनी के साथ कोई समस्या रही हो, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं. इसके अलावा अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी आंखों की कोई समस्या रही हो तो यह जानकारी भी डॉक्टर के साथ शेयर करें.

अगर आपको पहले कभी डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार या कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या हुई हो, तो यह भी अपने डॉक्टर को बताएं. इसके अलावा, अगर आप किसी सर्जरी या ऐसी किसी प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो डॉक्टर को यह जरूर बताएं क्योंकि वेगोवी की वजह से कुछ खास खतरे हो सकते हैं.

प्रेग्नेंट महिलाएं या जो महिलाएं प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वेगोवी उनके अनजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है. कंसीव करने से कम से कम 2 महीने पहले यह दवा बंद कर देनी चाहिए. अगर आप ब्रेस्टफीड करा रही हैं या कराने की प्लानिंग बना रही हैं, तो भी अपने डॉक्टर से बात करें क्योंकि यह दवा आपके दूध में जा सकती है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है.

साथ ही, जो भी दवाएं आप ले रहे हैं, चाहे वो कोई मल्टीविटामिन्स ही क्यों ना हो, डॉक्टर को उनकी जानकारी जरूर दें. क्योंकि Wegovy कुछ दवाओं के प्रभाव को बदल सकता है और कुछ दवाएं भी Wegovy की प्रभावशीलता पर असर डाल सकती हैं. अगर आप डायबिटीज की दवाएं जैसे कि इन्सुलिन या सल्फोनयूरियाज ले रहे हैं, तो यह भी डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इस दवा के कारण पेट की खाली होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे दवाओं का असर प्रभावित हो सकता है.

वेगोवी के साइड इफेक्ट्स

Wegovy की ऑफिशिअल वेबसाइट के मुताबिक, वेगोवी इस्तेमाल के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है:

पैनक्रियास में सूजन (पैनक्रियाटाइटिस): अगर आपको पेट में तेज दर्द हो जो कम न हो, उल्टी के साथ या बिना उल्टी के, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. दर्द पेट से पीठ तक महसूस हो सकता है.

गॉल ब्लैडर की समस्याएं: इस दवा से गॉल ब्लैडर में पथरी (गॉलस्टोन) हो सकती है, जो कभी-कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है. ऊपर के पेट में दर्द, बुखार, त्वचा या आंखों का पीला पड़ जाना, या मल का रंग मिट्टी जैसा हो जाना इसके लक्षण हो सकते हैं.

ब्लड शुगर कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया): खासकर उन लोगों में जिनके पास डायबिटीज़ के लिए इन्सुलिन या अन्य दवाएं हैं. यह एक गंभीर समस्या हो सकती है. इसके लक्षणों में चक्कर आना, धुंधली दिखाई देना, चिंता, पसीना आना, भूख लगना, थकान, और दिल की तेज धड़कन शामिल हैं.

किडनी संबंधी दिक्कतें बढ़ना: खासकर जो लोग पहले से किडनी की समस्या से जूझ रहे हों. दस्त, मतली और उल्टी से पानी की कमी हो सकती है, जो समस्या को बढ़ा सकती है.

पेट की गंभीर समस्या: कभी-कभी पेट को लेकर गंभीर परेशानी भी हो सकती है. अगर पेट दर्द ज्यादा रहता है या खत्म नहीं होता तो डॉक्टर को बताएं.

गंभीर एलर्जी: चेहरे, होंठ या गले में सूजन, सांस लेने में समस्या, तेज चक्कर, गंभीर खुजली या चकत्ते पर दवा बंद करके तुरंत डॉक्टर की मदद लें.

टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में नजर की समस्या: अगर देखने में बदलाव हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं.

दिल की धड़कन तेज होना: अगर ऐसा महसूस हो कि दिल जोर से और लगातार धड़क रहा है तो यह डॉक्टर को बताएं.

डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार: मेंटल कंडीशन में अचानक बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर की मदद लें.

वेगोवी सर्जरी या अन्य प्रक्रियाओं के दौरान भोजन के आपके फेफड़ों में जाने की संभावना को बढ़ा सकता है. सर्जरी या अन्य प्रक्रियाओं से पहले अपने डॉक्टर्स को बताएँ कि आप वेगोवी ले रहे हैं.

