'खूबसूरती बनी सीने का बोझ...', शर्लिन चोपड़ा करा रहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी, झेलनी पड़ सकती हैं ये परेशानियां

ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक चुनौतियां लेकर आती है. हाल ही में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने बताया है कि वो ब्रेस्ट इम्लांट रिमूवल सर्जरी करा रही हैं.

शर्लिन चोपड़ा को पिछले कुछ महीनों से दर्द का सामने करना पड़ रहा है. (Photo: FreePic & Instagram/_sherlynchopra_)
आज के दौर में ब्रेस्ट इम्प्लांट (Breast Implant) कराना नया ट्रेंड नहीं रह गया है. कई फीमेल्स अपनी फिजिकल अपीरियंस को सुधारने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सर्जरी कराती हैं. लेकिन हर सर्जरी की तरह इस सर्जरी के भी अपने कुछ फायदे और खतरे दोनों हो सकते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है जिसमें बताया है कि वे ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करा रही हैं. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार कमर, सीने, गर्दन और कंधे का दर्द झेल रही थी. मुझे सीने के आसपास एक तरह का प्रेशर भी महसूस होता था. जब मैंने जांच कराईं और डॉक्टर्स से कंसल्ट किया तो मुझे मुझे समझ आया कि इन सबका असली कारण मेरे हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं. तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं इन इम्प्लांट्स को हमेशा के लिए हटवा दूंगी, ताकि मेरी लाइफ में फिर से फुर्ती, एनर्जी लौट सके.'

दरसअल, जब महिलाएं इम्प्लांट हटवाने का फैसला लेती हैं तो वो उनके लिए काफी बड़ी चुनौती होती है क्योंकि इम्प्लांट निकलने के बाद उनका फिजिकल अपीरियंस बदल जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी प्रभावित होती है और कई मामलों में इमोशनल इफेक्ट भी होता है. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट हटाने के बाद शरीर पहले जैसा हो जाता है? क्या इसमें कोई खतरा होता है या रिकवरी में कितना समय लगता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो तो आइए इन सवालों को जवाब जान लीजिए.

ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने के बाद क्या-क्या हो सकता है?

Cleveland Clinic के मुताबिक, यदि कोई महिला ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराती है तो इसमें सबसे पहला जोखिम सामान्य ऑपरेशन वाला होता है जैसे, सर्जरी के बाद खून आना (Bleeding), सर्जरी के दौरान बैक्टीरियल संक्रमण होना (Infection), सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसकी अपनी चुनौतियां होती हैं. इसके अलावा सर्जरी के बाद कट लगने वाली जगह का सही से न भराना, खून जमना आदि हो सकते हैं.

U.S. Food and Drug Administration के मुताबिक, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के बाद स्तन की बनावट में परिवर्तन हो सकता है क्योंक इंप्लांट या सिलिकॉन निकालने के बाद उनका साइज सामान्य हो जाएगा, त्वचा ढीली हो जाएगी या छाती की सतह पर पकिंग (गड्ढे) दिख सकते हैं. बेहतर कॉस्मेटिक रिजल्ट के लिए ब्रेस्ट-लिफ्ट, फैट-ग्राफ्ट या नए इम्प्लांट की भी जरूरत पढ़ सकती है.

अमेरिकन सोसायटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के मुताबिक, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के बाद सेंसेशन में बदलाव, निप्पल या स्तन की त्वचा में कम या ज्यादा सेंसेविटी हो सकती है. ये समस्या अस्थायी या स्थायी भी हो सकती है. जहां से इम्प्लांट निकाला जाएगा वहां कभी-कभी दोनों ब्रेस्ट में साइज में अंतर दिख सकता है.

Breast Cancer.org के मुताबिक, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी में जो सख्त स्कार-टिशू (Capsule) बन जाते हैं, कई मामलों में उन्हें हटाने की जरूरत पड़ सकती है. इससे ऑपरेशन की संख्या या मुश्किलें बढ़ जाती हैं.

इम्प्लांट रिमूव करने के बाद शरीर में क्या अंतर आते हैं?

U.S. Food and Drug Administration के मुताबिक, ब्रेस्ट इम्प्लांट हटाते ही ब्रेस्ट का वॉल्यूम घट जाता है. इससे पुरानी स्किन पहले वाली स्थिति में लौटती है तो स्किन में झुर्रीनुमा टेक्स्चर बन जाते हैं.

isaps.org का कहना है कि यदि किसी महिला ने कई साल पहले इम्प्लांट कराए थे तो उससे स्किन और ग्रंथियों की स्थिति बदल चुकी होती है इसलिए नॉर्मल-साइज पर लौटने में समय और अतिरिक्त कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की जरूरत हो सकती है.

Pubmed Central में कहा गया है कि कुछ महिलाएं इम्प्लांट रिमूव करने के बाद अच्छा महसूस कर सकती हैं जब कि कुछ को बॉडी को लेकर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं.

ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है?

Cleveland Clinic का कहना है कि पहले 48–72 घंटे में फीमेल्स को दर्द, सूजन महसूस होता है, ऐसे में उन्हें आराम की जरूरत होती है. अगले 1–2 हफ्ते बाद वे हल्की-फुल्की एक्टिविटीज कर सकती हैं लेकिन काम पर वापिस लौटने का समय ऑपरेशन का तरीका और आप कौन सी जॉब करती हैं, उन पर डिपेंड करेगा. डेस्क-जॉब पर 1 सप्ताह में वापस जा सकते हैं. 4–6 हफ्ते बाद तक भारी वजन उठाने, एक्सरसाइज या इंटेंस एक्टिविटी से बचना चाहिए.

अमेरिकन सोसायटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के मुताबिक, कुछ कॉम्प्लिकेशन या फैशन चेंजेज (लिफ्ट/फैट-ट्रांसफर) के लिए एक्स्ट्रा सर्जरी की जरूरत हो सकती है.

ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी से पहले ध्यान रखें ये बातें

Breast Cancer.org के मुताबिक, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी से पहले की तैयारी और बाद की देखभाल दोनों महत्वपूर्ण हैं. इसके लिए आप सर्जन के साथ पूरी जानकारी लें. इम्प्लांट हटवाते समय क्या-क्या ऑप्शंस हैं जैसे, सिर्फ इम्प्लांट निकालना, या कैप्सूल हटाना, या ब्रेस्ट लिफ्ट करना, ये सब समझें. बेमतलब की एक्सपेक्टेशन ना पालें और ना ही रिमूव कराने के बाद अपने लुक्स को लेकर सवालात मन में लाएं. यदि सर्जरी के बाद आपको कोई अलग लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें.

---- समाप्त ----
