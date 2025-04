सफदरजंग हॉस्पिटल का कमाल: महिला के शरीर से सबसे बड़ा एड्रिनल ट्यूमर निकाला, वो भी बिना बड़ा चीरा लगाए

हॉस्पिटल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये सर्जरी काफी रिस्की थी. ट्यूमर का आकार इतना बड़ा था कि वह शरीर के तीन बेहद जरूरी अंगों इन्फीरियर वेना कावा, लीवर और दाहिनी किडनी से चिपका हुआ था. ऐसे में ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी कि ट्यूमर को पूरी तरह हटाया जाए, लेकिन साथ ही इन जरूरी अंगों को कोई नुकसान भी न पहुंचे.

Team of doctors and staff from Safdarjung hospital did robotic surgery