डिलीवरी के बाद घर पर डांस कर-करके घटाया 32 Kg वजन, खुद बताई अपनी देसी डाइट

डिलीवरी के बाद महिलाएं अपना वजन कम करने का सोचती हैं और जिम ज्वाइन करती हैं और डाइट का ख्याल रखती हैं. लेकिन कुछ महिलाएं जॉब या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पातीं. ऐसा ही हुआ दीप्ती नाम की महिला के साथ जिनका वर्कफ्रॉम होम और प्रेग्नेंसी में ओवरईटिंग के कारण वजन बढ़ गया था. वे करीब 92 किलो की हो गई थीं. लेकिन उन्होंने घर पर वर्कआउट करके और डाइट कंट्रोल करके अपना 32 किलो वजन कम किया है. उनकी फिटनेस जर्नी कैसी रही-
कैसे किया वेट लॉस?
दीप्ती हर्षना ने इंस्टाग्राम पर बताया, 'डिलीवरी के 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया था और उसके बाद मेरा वर्कफ्रॉम होम भी चल रहा था. डिलीवरी के बाद मेरा वजन करीब 92 किलो हो गया था. फिर डिलीवरी के बाद मुझे अहसास हुआ कि मेरा वजन काफी बढ़ गया है. फिर 3 महीने बाद जब मुझे मेरी बॉडी सही लगने लगी तो मैंने इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि जब मैं अपनी बेबी को उठाती थी तो मुझे कमजोरी महसूस होती थी.'
'जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी एड़ी में काफी दर्द होता था. फिर जब डॉक्टर्स से इस बारे में कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपका ये बढ़ा हुआ वजन ओवरवेट होने के कारण था. बस यही मेरी लाइफ का टर्निंग प्वाइंट था.'
'मैं अपने बेबी को सामने लिटा देती थी बेड पर और उसके बाद मैं सिर्फ गाने चलाकर डांस करती थी ताकि मेरी बॉडी मूव करती रहे.'
'डांस करने के बाद मेरी बॉडी में एनर्जी फील होने लगी. मेरी बॉडी में चेंजेज होने लगे और फिर मैंने घर पर होम वर्कआउट भी शुरू कर दिया.'
'इसके अलावा मैंने बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह बंद कर दिए. उसकी जगह घर में बनाकर ही खाना शुरू किया जिससे मेरा वजन कम होने लगा.'
दीप्ती की डाइट
दीप्ती हर्षना ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 32 किलो वजन कम करने के लिए वह क्या-क्या खाती थीं.