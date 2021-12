प्राइवेट पार्ट जैसी थी शख्स की नाक, शर्मिंदगी से बचने के लिए किया ये उपाय

Best plastic surgery before and after: कई बार शरीर के अंग में कुछ दिक्‍कत हो तो ये किसी के लिए भी बेहद असहज हो जाता है. किसी अंग के कारण लोगों को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला अमेरिका में सामने आया है, जहां एक व्‍यक्ति की नाक (Nose) प्राइवेट पार्ट की तरह थी. इस कारण वह लंबे अर्से से परेशान था.

वह अपनी अजीब नाक को लेकर कई सालों से जूझ रहा था. इस नाक के कारण बाहर जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करता था. लेकिन उसने अब उसने बेडौल नाक से मुक्ति पा ली है.

Conrado Estrada न्‍यूयॉर्क में रहते हैं. पेशे से पेंटर है. पहले वह अपनी नाक को छिपाने के लिए वह अक्‍सर मास्‍क पहनते थे. न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट के अनुसार, उन्‍हें अपनी इस नाक की वजह से खाने और सांस लेने में भी दिक्‍कत होती थी.

Conrado बोले, ' जब भी मैं कहीं से गुजरता था तो लोग मुझे घूरते थे. बच्‍चे अपनी माताओं से पूछते थे कि ये आदमी ऐसा क्‍यों है? . इसके बाद मैं जब भी बाहर जाता था तो मास्‍क लगा लेता था.

Conrado Estrada ने बताया कि ये उनके लिए शर्मिंदगी का कारण तो था ही, वहीं इस बेतरतीब नाक की वजह से उन्‍हें कई तरह की शारीरिक दिक्‍कत भी होती थीं. कई बार तो वह इस नाक की वजह से लोगों से बात ही नहीं कर पाते थे. ये नाक उनके ओंठ तक आ जाती थी. जब भी वह कुछ खाते थे तो चम्‍मच उनकी नाक से टकराती थी.

Rhinophyma डिस्‍ऑर्डर से जूझ रहे थे कोनार्डो

इन सारी दिक्‍कतों से लंबे समय तक जूझने के बाद उन्‍होंने न्‍यूयॉर्क (New York) में मौजूद Lenox Hill Hospital में अपनी सर्जरी करवाई. उनकी ये सर्जरी हॉस्पिटल के डॉक्‍टर थॉमस रोमो (Dr. Thomas Romo) ने की. वह प्‍लास्टिक सर्जरी के एक्‍सपर्ट हैं. डॉक्‍टर थॉमस रोमो के मुताबिक वह rhinophyma नाम के एक डिस्‍ऑर्डर से जूझ रहे थे.

जिसमें कई बार नाक बड़ी, लाल, फैली हुई या ज्‍यादा उभरी हुई हो जाती है, वह बोले-20 सालों के बाद उन्‍होंने ऐसा केस देखा है. उन्‍होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है. अगर नाक ज्‍यादा अजीब हो तो सर्जरी ही हो सकती है. कोनार्डो की सर्जरी हुए चार सप्‍ताह बीत चुके हैं.