छह साल की बच्ची ने कैसे खरीदा 5 करोड़ का अपना पहला घर?

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक छह साल की बच्ची ने अपने दो छोटे भाई-बहनों के साथ मिलकर 5 करोड़ का अपना पहला घर खरीद लिया है. तीनों बच्चों ने पॉकेट मनी से बचाए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लगाए और बाकी मदद पिता ने की. इसके बाद तीनों बच्चे आधिकारिक रूप से 5 करोड़ के घर के मालिक हो गए. 7NEWS से बातचीत में लड़की ने कहा- 'मेरा नाम रुबी है और मैं छह साल की हूं. मैं अपना पहला घर खरीदने जा रही हूं.'

इन बच्‍चों ने पैसे कमाने के लिए अपने पिता के काम में भी मदद की. तीनों ही बच्‍चों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी से 2-2 हजार डॉलर बचाये थे. इसके बाद इनकी मदद इनके पिता ने भी की थी, जिसके बाद अब ये करीब 5 करोड़ कीमत के घर के मालिक हैं.

रुबी, गस और लूसी नाम के इन तीन भाई बहनों ने ऑस्‍ट्रेलिया के मेलबर्न से 48 किलोमीटर दूर क्‍लायड (Clyde, Melbourne) में ये घर लिया है. उनको ये घर खरीदने की सलाह उनके पिता ने दी.

इन बच्‍चों के पिता कैम मैक्‍लेलन (Cam McLellan) ने बताया कि उन्‍होंने अपने बच्‍चों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उत्‍साहित किया था. इस घर की कुल कीमत अभी 5 करोड़ से ज्‍यादा है. लेकिन आने वाले 10 सालों में इसकी कीमत लगभग डबल हो जाएगी. डेली मेल के मुताबिक, कैम मैक्‍लेलन, प्रॉपर्टी कंपनी ओपनकॉर्प (Open Corp) के कोफाउंडर हैं. उन्‍होंने हाल में एक निवेश को लेकर एक किताब लिखी है.

इन बच्‍चों ने पिता को घर के कामों में मदद की, जिससे उनको पॉकेट मनी मिली. साथ ही पिता की किताब 'My Four Year Old, the Property Investor' की पैकिंग करने में भी मदद की. ये किताब बेस्‍ट सेलर बुक है. जिसे कैम ने अपने बच्‍चों को समर्पित किया है. ये किताब नवम्‍बर में लॉन्‍च हुई थी.





'7 न्‍यूज' से बात करते हुए कैम ने कहा कि ये किताब मैंने अपने बच्‍चों के लिए लिखी है ताकि वे ये देख लें कि कैसे प्रॉपर्टी बनाई जाती है. जिस ब्‍लॉक को इन बच्‍चों ने खरीदा है, उसकी कीमत 2032 में दोगुनी होने का अनुमान है.