नॉर्मल पीरियड्स में कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है? डॉ. क्यूटरस ने समझाया कब हो सकता है जोखिम

पीरियड्स या मासिक धर्म महिलाओं में एक नेचुरल बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस है. यह सामान्य प्रक्रिया है जो गर्भधारण न होने पर पुरानी परत को बाहर निकालती है जिसमें खून, टिश्यूज और अन्य चीजें होती हैं. इस दौरान महिलाओं के गर्भाशय की आंतरिक परत के बाहर निकलने से होता है जो मासिक चक्र के हिसाब से हर 21-35 दिनों में 3-7 दिनों तक रहता है. लेकिन अक्सर कई महिलाओं कन्फ्यूजन रहता है कि यदि उन्हें सही से ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसे कोई बीमारी हो सकती है. हाल ही में डॉ. तान्या नरेन्द्र (MBBS, MSc (Oxon)) जो कि सोशल मीडिया पर डॉ. क्यूटरस नाम से फेमस हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया है कि नॉर्मल पीरियड्स कैसे होते हैं?

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉ. क्यूटरस ने इंस्टाग्राम पर बताया, 'आपने इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो आपको डराते हैं कि अगर सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग हुई तो सब गड़बड़ है, दुनिया तबाह हो जाएगी या आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी....'

'लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. सच यह है कि अगर आपको पीरियड में 2 दिन से लेकर 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है. साथ ही अगर आपके पीरियड्स 21 से 35 दिनों के गैप (अंतराल) में आ रहे हैं तो सब ठीक है.'

'आपको डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब यह गैप 21 दिन से कम हो या 35 दिन से अधिक (जैसे 40 या 50 दिन) हो जाएं. पीरियड्स के जल्दी या देर से आने के कई कारण हो सकते हैं जिनका सही पता सिर्फ हार्मोन टेस्ट या फिजिकल चेकअप से ही चलता है इसलिए इंस्टाग्राम रील्स देखकर अपनी बीमारी का पता लगाने की कोशिश न करें और टेंशन बिल्कुल न लें.'



यदि आपको फिर भी कुछ अलग लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें.

