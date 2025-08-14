कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं ले रहे फाइबर? इन गलतियों को करने से बचें

पोषण की दुनिया में फाइबर को एक सुपरस्टार माना जाता है. यह हार्ट हेल्थ और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कई बार लोग फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं. इन गलतियों की वजह से फाइबर लेने के बावजूद भी शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं मिल पाता. हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको फाइबर लेते वक्त नहीं करनी चाहिए.

बहुत जल्दी फाइबर का सेवन- हालांकि फाइबर का सेवन पेट के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसे बहुत जल्दी खाने से नकारात्मक असर पड़ सकता है. रातोंरात कम फाइबर वाले फूड से हाई फाइबर वाली डाइट पर स्विच करने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है, जिससे गैस, सूजन और बेचैनी हो सकती है. अपनी डाइट में धीरे-धीरे फाइबर बढ़ाएं.

पर्याप्त पानी न पीना- अगर आप फाइबर युक्त फूड्स खाने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो इससे मल सूखा और सख्त हो सकता है और कब्ज हो सकती है. अगर आप ज़्यादा फाइबर खा रहे हैं, तो ज्यादा पानी ज़रूर पिएं.

सिर्फ सब्ज़ियों पर निर्भर रहना- सब्जियां बेशक फाइबर का अच्छा स्रोस हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहना एक बड़ी भूल होगी. अगर आप बीन्स, ओट्स, चिया और दालें नहीं खाते, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं.

सप्लीमेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना- सिर्फ फाइबर सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना ठीक नहीं माना जाता. फाइबर सप्लीमेंट्स मददगार होते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

फाइबर को लेकर गलत धारणा- लोगों में अक्सर यह धारणा होती है कि फाइबर खाने से कब्ज की समस्या होती है. हालांकि, ऐसा नहीं है. फाइबर इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन हेल्थ और यहां तक कि मनोदशा को भी बेहतर बनाता है. आपके पेट के सूक्ष्मजीव फाइबर को शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड में बदल देते हैं.

