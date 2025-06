डॉक्टरों ने 30 साल के युवक की आंत से 8 सेमी का चम्मच निकाला, 30 मिनट में बची जान!

डॉ. रमेश गर्ग ने बताया कि ये एक बेहद असामान्य और चुनौतीपूर्ण केस था. चम्मच जैसी धातु की वस्तु का आंत में फंसना खतरनाक है क्योंकि ये आंत को नुकसान पहुंचा सकता है या गंभीर इंफेक्शन का कारण बन सकता है. समय पर सही डायग्नोसिस और त्वरित कार्रवाई ने मरीज की जान बचाई.

Metallic spoon from upper part of the patient’s small intestine operated