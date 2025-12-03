scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Liver Damage Symptoms On Skin: स्किन पर दिखें ये 4 बदलाव तो दौड़कर जाएं डॉक्टर के पास! लिवर डैमेज के हैं संकेत, डॉ. सौरभ सेठी की चेतावनी

Liver Damage Symptoms On Skin: स्किन, लिवर की सेहत का आईना होती है. अगर लिवर खराब होने लगे तो शरीर सबसे पहले स्किन पर संकेत देने लगता है. हार्वर्ड और AIIMS ट्रेंड डॉक्टर सौरभ सेठी बताते हैं कि इन शुरुआती स्किन साइंस को समय पर पहचान कर बड़ी लीवर बीमारियों से बचा जा सकता है.

Advertisement
X
स्किन को हेल्थ का आईना कहा जाता है. (Photo: ITG)
स्किन को हेल्थ का आईना कहा जाता है. (Photo: ITG)

Liver Damage Symptoms On Skin: अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि स्किन भी लिवर की सेहत का आईना होती है. लिवर आपके शरीर का एक बेहद अहम अंग है और जब इसमें किसी तरह की समस्या शुरू होती है, तो उसका असर सबसे पहले शरीर पर दिखाई देने लगता है. इसका मतलब ये है कि लिवर की बीमारियां अक्सर शरीर में बदलाव लाने लगती हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए, तो बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है और इलाज भी काफी आसान हो जाता है.

हार्वर्ड और AIIMS ट्रेंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि लिवर की बीमारी के कुछ नॉर्मल संकेत सबसे पहले स्किन पर दिखते हैं. ये संकेत शुरुआत में हल्के और छोटे हो सकते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर स्किन पर रंग बदलना, पीलापन, चकत्ते या कोई एब्नॉर्मल धब्बे नजर आने लगें, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय रहते पहचान और सही चेकअप से लिवर की बीमारी का इलाज जल्दी और प्रभावी तरीके से किया जा सकता है.

1. पीलापन: स्किन और आंखें पीली पड़ना
लिवर खराब होने का सबसे साफ और जल्दी दिखने वाला संकेत पीलापन है, यानी स्किन और आंखों का पीला पड़ जाना. ये इसलिए होता है क्योंकि लिवर शरीर में बनने वाले बिलीरुबिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता. बिलीरुबिन बढ़ने लगता है और स्किन और आंखों में पीलेपन का असर दिखने लगता है. पीलापन हल्का या काफी ज्यादा भी हो सकता है. खासकर ऐसे लोग जिनका स्किन कलर गहरा होता है उनमें इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर स्किन लगातार पीली लग रही हो तो डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत जरूरी है.

Advertisement

2. चेहरा और हाथों में लाल रेखाएं
लिवर में लंबे समय तक परेशानी होने पर शरीर के ब्लड वेसल्स में बदलाव भी दिखाई देने लगते हैं. चेहरे, गर्दन और छाती पर छोटी-छोटी लाल रेखाएं बन सकती हैं, जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं. इसके साथ ही हथेलियों में भी लालापन और गर्माहट महसूस हो सकती है, जिसे पामर एरिथीमा कहा जाता है. ये बदलाव लिवर में इंबैलेंस्ड हार्मोन और बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से होते हैं. अगर शरीर में थकान, पेट फूलना या और कोई लक्षण भी हों तो इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Haldi Turmaric
हल्दी अधिक खाई तो किडनी-लिवर फेल! WHO ने बताया किन्हें अधिक जोखिम 
Liver Cancer Early Signs (Photo: Freepik/Pexels)
पेट दर्द समझ ना करें कोताही, सबसे खतरनाक कैंसर का हो सकता है संकेत 
3 आदतें जो आपके लिवर को बर्बाद कर रही हैं (Photo- AI generated)
लिवर को सड़ा रही हैं ये 3 आदतें, The Liver Doc की चेतावनी 
फैटी लिवर को कम करने के लिए पिएं ये खास ड्रिंक्स (Photo- Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
Fatty Liver कम करने में मदद करेंगी ये 3 ड्रिंक्स, डॉक्टर ने बताए नाम 
Liver
“किडनी-लिवर तबाह कर रहे शॉर्टकट!” 

3. बिना किसी रैश के खुजली
बहुत से लोगों को लिवर की समस्या होने पर बिना किसी दाने या रैश के खुजली होने लगती है. इसे प्रुरिटस कहते हैं. लीवर सही से बाइल नहीं बना पाता, जिससे बाइल सॉल्ट्स खून में जमा हो जाते हैं. ये सॉल्ट्स स्किन में जाकर सूजन और खुजली पैदा करते हैं. खुजली कभी-कभी इतनी तेज हो जाती है कि नींद और लाइफस्टाइल पर असर पड़ता है. अगर बिना वजह खुजली हो रही हो और लिवर से जुड़ी कोई समस्या होने का खतरा हो, तो जल्दी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.

4. स्किन का काला होना और नाखूनों में बदलाव
लिवर की बीमारी से स्किन पर गहरे धब्बे या रंग में बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं. ये हार्मोनल इंबैलेंस और लंबे समय की सूजन की वजह से होता है. इसके साथ नाखूनों में भी बदलाव आ सकते हैं. जैसे टेरीज नेल्स, जिसमें नाखून सफेद और सिरा हल्का गुलाबी होता है, या मुएरके लाइन्स, जो नाखून पर सफेद धारी बनाती हैं. ये संकेत लिवर की खराबी और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैंय

Advertisement

जल्दी पहचान और इलाज क्यों जरूरी है
डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि ये स्किन के बदलाव अक्सर थकान, पेट फूलना और पीलापन जैसी समस्याओं के साथ दिखाई देते हैं. अगर इन्हें समय रहते पहचाना जाए तो इलाज आसान हो जाता है और गंभीर लिवर की समस्याओं को रोका जा सकता है. स्किन हमारे शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना है. अगर ध्यान से देखेंगे तो ये संकेत आपको समय रहते चेतावनी दे सकते हैं और डॉक्टर की मदद से लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement