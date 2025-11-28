scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या होगा यदि 15 दिन तक रोज 3-4 गिलास पानी पिएंगे? किडनी पर होगा ऐसा असर

सर्दियों में पानी की कमी से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, जिससे किडनी पर गंभीर असर पड़ता है. कम पानी पीने से Acute Kidney Injury, किडनी स्टोन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन और क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.

Advertisement
X
कम पानी पीने से किडनी को नुकसान होता है. (Photo-Vector Image/FreePic)
कम पानी पीने से किडनी को नुकसान होता है. (Photo-Vector Image/FreePic)

सर्दियों का मौसम आ चुका है और ठंड के कारण अक्सर लोगों की प्यास कम हो जाती है. इस कारण लोग काफी कम पानी पीते हैं और कई लोग तो दिन भर में सिर्फ 3-4 गिलास (1 से 1.5 लीटर) पानी ही पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना आपकी किडनियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. आपको ये जानना काफी जरूरी है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर की हर सिस्टम को चलाने वाला सबसे जरूरी ईंधन है, खासकर किडनी के लिए भी. किडनी का काम है शरीर के टॉक्सिन्स को फिल्टर करना और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना लेकिन जब कोई पानी नहीं पीता को सिस्टम बिगड़ जाता है. यदि कोई कम पानी पीता है तो उसके शरीर को अंदर से क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी जानना काफी जरूरी है.

Advertisement

डिहाइड्रेशन की शिकायत

सम्बंधित ख़बरें

Liver
“किडनी-लिवर तबाह कर रहे शॉर्टकट!” 
Kidney Damage from healthy foods (Photo: Freepik)
ये 'हेल्दी' फूड्स किडनी के लिए बन सकते हैं 'जहर'! 
Kidney and Liver Health
किडनी-लिवर को तबाह कर रहे ये देसी शॉर्टकट! डॉक्टर की चेतावनी 
किडनी खराब होने पर आंखें देती हैं ये 4 संकेत (Photo- Freepik & Pixabay)
किडनी खराब होने पर आंखों में दिखते हैं ये 4 संकेत, न करें इग्नोर 
Worst Drinks for Kidney Health
किडनी को अंदर ही अंदर गलाती हैं ये 4 ड्रिंक्स! यूरोलॉजिस्ट की चेतावनी 

पानी कम पीने से आपकी बॉडी लगातार डिहाइड्रेट रहेही और उससे 'Acute Kidney Injury' (AKI) का खतरा तेजी से बढ़ता है. इस स्थिति में किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं. यह जमा हुए टॉक्सिन्स धीरे-धीरे शरीर को अंदर से जहर की तरह प्रभावित करते हैं और नेगेटिव असर डालने लगते हैं.

इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटैशियम का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे चक्कर, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, दिल की धड़कनें अनियमित होना और गंभीर मामलों में बेहोशी तक हो सकती है.

किडनी स्टोन का जोखिम

पानी की कमी से किडनी स्टोन्स बनने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि शरीर में मिनरल्स क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगते हैं. इसके अलावा यूरीन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है जो महिलाओं और बुजुर्गों में और भी गंभीर परिणाम दे सकता है. लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहने पर किडनी की कोशिकाएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) का खतरा बढ़ जाता है.

पेशाब की कमी

जब पानी पीते हैं तो यूरिन का आउटकम बेहद कम हो जाएगा क्यों कि किडनी को पानी नहीं मिलेगा. ऐसा करने पर पेशाब का रंग गहरा पीला/भूरा हो जाएगा, पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी या फिर पेशाब में जलन भी महसूस होगी. कभी-कभी पेशाब आना बंद भी हो सकता है जो किडनी फेलियर का संकेत है.

थकान और कंफ्यूजन

Advertisement

ब्रेन को भी पानी की जरूरत होती है और यदि आप उसे पर्याप्त पानी नहीं देंगे तो थकान और कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी और चक्कर आना, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

कितना पानी पिएं?

सामान्य वयस्क के लिए कम-से-कम 2–2.5 लीटर पानी प्रति दिन पीना चाहिए. वेदर, एक्टिविटी और हेल्थ के अनुसार पानी की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement