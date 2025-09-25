scorecardresearch
 

India Today Conclave Mumbai 2025: तनाव-खराब लाइफस्टाइल से घट रही उम्र, डॉक्टर ने बताया कैसे मिलेगी लंबी जिंदगी

मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. शशांक जोशी ने बताया कि BMI (Body Mass Index) मोटापे का सटीक पैमाना नहीं है. उन्होंने बताया कि मोटापे का सही अंदाजा लगाने के लिए शरीर में फैट प्रतिशत और कमर-से-कूल्हे अनुपात नापना अधिक भरोसमंद है.

डॉ.अवि रॉय का मानना है कि सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए (Photo: India Today)
India Today Conclave Mumbai 2025: मुंबई में आयोजित ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ के पहले दिन कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की, इस इवेंट में पॉलिटिशियंस से लेकर फिल्मी सितारे भी मौजूद रहे. हेल्थ और लंदन लॉन्गविटी क्लब के को-फाउंडर डॉ.अवी रॉय भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए. उन्होंने लंबी उम्र और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अपनी बातें की. आजकल खराब लाइफस्टाइल और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. डॉ. रॉय का मानना है कि लंबी उम्र पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. शरीर हमारा है,इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है.

लंबी उम्र पाने के लिए डॉ. रॉय के 4 टिप्स

मेटाबॉलिक एनर्जी बढ़ाएं

मेटाबॉलिक एनर्जी वो ऊर्जा है जो खाने को शरीर में एनर्जी में बदलने के बाद मिलती है. जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है, तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता. इसलिए मेटाबॉलिक एनर्जी को बढ़ाना लंबी उम्र के लिए जरूरी है.

एक्टिविटी ट्रैक करें

लोंगेविटी के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेली की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए. इसका ट्रैक रखें कि आप रोजाना कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं और कितनी मूवमेंट कर रहे हैं.ये जानना हेल्दी रहने में मदद करता है और इसकी के हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारते हैं.

एरोबिक एक्सरसाइज करें

अधिकतर लोग फिट रहने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन लोंगेविटी के लिए कार्डियों यानी एरोबिक एक्सरसाइज  भी बहुत जरूरी है. अगर हम चलना, दौड़ना, साइकिलिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो ये हार्ट और फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं. इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमें लंबे समय तक फिट रहने में मदद करती हैं.

ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाएं

ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाने से भी उम्र बढ़ने में मदद मिलती है. हाथों की पकड़ मजबूत होने से मसल्स की ताकत बढ़ती है और उम्र के साथ होने वाले कमजोरी के खतरे को कम किया जा सकता है.

  • पिछली स्टोरी के मुताबिक,  17 देशों में 1.40 लाख वयस्कों पर हुई एक स्टडी में सामने आया था कि जिन लोगों के हाथ की ग्रिप वीक होती है, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. कमजोर ग्रिप ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज और मोटापे के साथ कॉग्नेटिव हेल्थ से भी कनेक्ट है. 
  • फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार,  ग्रिप स्ट्रेंथ का पता करने के लिए किसी मशीन की भी जरूरत नहीं है,बस आपको अपने हाथ की ग्रिप देखनी है कि आप कितनी मजबूती से और कितनी देर तक किसी चीज को पकड़ रख सकते हैं.

आखिर में डॉ. रॉय ने कहा कि लंबी उम्र का कोई शॉर्टकट नहीं है. हेल्दी लाइफस्टाइल, सही खान-पान और रोजाना की हेल्थ केयर ही आपको लंबी और हेल्दी लाइफ देती है. 

