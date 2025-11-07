यूरिक एसिड कम करने के लिए कितना पानी पीना चाहिए? जान लें सही मात्रा

प्यूरीन रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों जैसे नॉनवेज, समुद्री भोजन और सब्जियों में पाया जाता है और शरीर भी बनाता है. जब हमारा शरीर इसे ब्रेक करता है तो यूरिक एसिड बनता है आमतौर पर, यूरिक एसिड खून में घुल जदाता है और किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है लेकिन यदि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है. जब यूरिक एसिड शरीर में जम जाता है तो उस स्थिति को हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है जो धीरे-धीरे गाउट, किडनी स्टोन और यहां तक कि हार्ट संबंधी समस्याओं को भी बढ़ा सकती है.



यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि शरीर हाइड्रेट रहे और आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए और किडनी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए कितना पानी पीना चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए कितना पानी पिएं?

पानी शरीर टॉक्सिन्स निकालने के वाली नेचुरल ड्रिंक है. पानी यूरिक एसिड को पतला करने में मदद करता है जिससे यह लिक्विड आसानी से किडनी से बाहर निकल जाता है. जब शरीर में लिक्विड्स की कमी हो जाती है तो ब्लड फ्लो में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिससे ज्वाइंट्स और किडनी में क्रिस्टल बनने की संभावना बढ़ जाती है.



चीनी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का कहना है कि गाउट रोगियों और हाइपरयूरिसीमिया रोगियों को प्रतिदिन 2000-3000 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए. वहीं जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी का कहना है कि अधिक पानी पीने से यूरिक एसिड नेपोरोलिथिस या यूरिक एसिड किडनी स्टोन को रोकने में मदद मिल सकती है क्योंकि इससे यूरिन पतली हो जाती है. इससे क्रिस्टलीकरण कम होता है और छोटे यूरिक एसिड क्रिस्टल को बाहर निकाल दिया जाता है. इससे पहले कि वे एक साथ चिपक जाएं और बड़े स्टोन में बदल जाएं.

आप कितना पानी पीते हैं ये उतना जरूरी नहीं है. जरूरी है कि आप एक साथ पानी पी रहे हैं या फिर घूंट-घूंट करके. आप हमेशा नाश्ते से पहले सुबह-सुबह आधा टया 1 लीटर पानी जरूर पिएं. ये किडनी को एक्टिवेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. हावर्ड हेल्थ के मुताबिक, पुरुषों को कुल 15.5 कप और महिलाओं को 11.5 कप पानी की जरूरत होती है.

