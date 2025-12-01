scorecardresearch
 
Dangers of High uric acid: यूरिक एसिड 7 दिन में कम कर सकते हैं ये घरेलू तरीके! तुरंत देते हैं आराम

Dangers of High uric acid: यूरिक एसिड कम करने में कुछ नेचुरल तरीके भी काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल कम करने के तरीके आर्टिकल में जानेंगे.

यूरिक एसिड के लक्षण सामान्य दिखते हैं. (Photo: AI Generated)

Dangers of High uric acid: यूरिक एसिड को मेडिकल की भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है. कई बार शरीर में इसका लेवल अधिक हो जाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं. अनियंत्रित यूरिक एसिड बढ़ना कई गठिया और किडनी संबंधी समस्याओं का भी जोखिम बन सकता है जो गंभीर स्थिति का कारण बन सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि जब खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो जोड़ों और किडनी में क्रिस्टल बनने लगते हैं. जब पैर के अंगूठे में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं तो तेज दर्द और सूजन के रूप में गाउट के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. किडनी में यूरिक एसिड के जमा होने से किडनी स्टोन बन सकता है जो किडनी के काम को प्रभावित कर सकता है.

यूरिक एसिड के हाई लेवल से किडनी में क्रोनिग किडनी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और मेटाबोलिक सिंड्रोम का जोखिम भी बढ़ा देता है.

अच्छी खबर यह है कि दवाओं के अलावा, हाई यूरिक एसिड को लाइफस्टाइल में कुछ बदलावों से भी कम किया जा सकता है. तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जो आपके यूरिक एसिड को 7 दिन में ही कम करने लगेगा...

खूब पानी पिएं

यूरिक एसिड को कम करने के लिए पानी पीना एक काफी सस्ता और अच्छा तरीका है. किडनी, खून से यूरिक एसिड निकालने के लिए पानी का उपयोग करते है और फिर उसे यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं. इसके लिए रोजाना 8 से 12 गिलास पानी पीने से शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण का जोखिम कम हो जाता है क्योंकि यह किडनी के काम को रेगुलरेट करने में मदद करता है.

प्यूरीन वाली चीजें कम खाएं

जिन चीजों में प्यूरीन होता है, यूरिक एसिड को नेचुरली कम करने के लिए उनका सेवन कम करना चाहिए. रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड और कुछ समुद्री फूड्स में प्यूरीन का लेवल अधिक होता है इसलिए उन्हें खाने से बचें. प्यूरीन वाली चीजों की जगह कम प्यूरीन वाले ऑपशंस जैसे अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, फल और सब्जियां खाने से यूरिक एसिड के स्तर में तेजी से कमी आ सकती है.

विटामिन सी

किडनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का उपयोग करती है, जिससे यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है. संतरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और कीवी जैसे विटामिन सी वाली चीजें का सेवन यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. चेरी और चेरी के रस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले कंपाउंड, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने और गठिया के लक्षणों के ट्रीटमेंट में प्रभावी बनाते हैं. इसलिए किसी ना किसी रूप में उन्हें डाइट में शामिल करें.

रेगुलर एक्सरसाइज

मोटापा और अधिक वजन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देते हैं और गाउट होने की संभावना को बढ़ा देते हैं. यदि आप रोजाना एक्सरसाइज, पैदल चलना, साइकिलिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपको यूरिक एसिड कम करने में मदद मिल सकती है. ये एक्टिविटीज हाई इंटेंसिटी वाली एक्सराइज के दौरान होने वाले यूरिक एसिड को बिना बढ़ाए मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती हैं और बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करती है.

शराब न पिएं

बीयर में काफी मात्रा में प्यूरीन होता है और इससे शरी डिहाइड्रेट भी होती है जिससे यूरिक एसिड की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है. यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का सबसे आसान तरीका है, शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना.

नेचुरल चीजें खाएं

प्रकृति में कई ऐसी नेचुरल चीजें पाई जाती हैं जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद कर सकती हैं. पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर, हल्दी, अदरक और खीरे का रस भी यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है.

