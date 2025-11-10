Hair Growth Serum: पौधों से बने सीरम से सिर पर उग आए नए बाल! इतने दिन लगाने से मिला फायदा

पैटर्न बाल्डनेस यानी गंजापन 50 वर्ष की आयु तक आधे पुरुषों और 40 प्रतिशत महिलाओं को कुछ हद तक प्रभावित करता है. कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि फिनास्टराइड और मिनोक्सिडिल, जिन्हें रोगेन भी कहा जाता है इनमें प्रभावी हो सकते हैं लेकिन यह भी कई कारकों पर डिपेंड करता है जिनमें जेनेटिक्स और बाल झड़ने की स्टेज शामिल होती हैं. ताइवान के रिसर्चर्स ने एक सीरम बनाया है जिसने 2 महीने से भी कम समय में काफी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं. इस पौधों के अर्क और कोशिका से निकले प्रोटीन पर बेस्ड इस सीरम ने प्लेसीबो फॉर्मूले की तुलना में बालों के घनत्व में काफी वृद्धि की है.

क्या पाया रिसर्च में?

ताइवान स्थित श्वित्जर बायोटेक कंपनी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा सीरम विकसित किया है जिसमें कैफीन बालों का झड़ना रोकने वाले शैंपू में एक आम घटक) और कोशिका वृद्धि को प्रमोट करने वाले 2 प्रोटीन इंसुलिन जैसा ग्रोथ कंपाउंड-1 (IGF-1) और फाइब्रोब्लास्ट विकास कारक-7 (FGF-7) शामिल हैं जिसने बालों के रोम में वृद्धि दिखाई. इसमें सेंटेला एशियाटिका का अर्क भी शामिल है जिसका आमतौर पर त्वचा की देखभाल में उपयोग किया जाता है और वो बालों के रोम की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में भी मदद कर सकता है.

इंटरनेशनल रिसर्चर्स की टीम ने 18 से 60 वर्ष की आयु के 60 वयस्कों को शामिल किया जिनके बाल बहुत अधिक नहीं झड़ रहे थे. इन ग्रुप को 5 ग्रुप में बांटा और पहले समूह को बिना किसी एक्टिव कंपाउंट वाला प्लेसीबो सीरम दिया. दूसरे ग्रुप को 0.1 प्रतिशत कैफीन और विटामिन B5 का एक बेस फॉर्मूला दिया गया जिसमें मॉइस्चराइजर थे. बाकी सभी ग्रुप्स को यह बेस फॉर्मूला दिया गया. तीसरे ग्रुप वालों के सीरम में IGF-1 और FGF-7 भी थे और चौथे ग्रुप वाले सीरम में एशियाटिका का अर्क भी था. वहीं पांचवे ग्रुप में ये सारी चीजें थीं.

इस सीरम को सभी लोग 56 दिन तक हर शाम अपने सिर पर 1 मिली लगाते थे. टीम ने रिसर्च में पाया कि बालों का घनत्व, बालों की मोटाई और बालों के झड़ने में कमी में अच्छे रिजल्ट हर ग्रुप में मिले लेकिन सबसे अधिक रिजल्ट ग्रुप 5 में दिखे जो लगभग 25 प्रतिशत थी. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यह काफी छोटी स्टडी थी लेकिन इस पर अभी और भी रिसर्च की जरूरत है.

