हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है लहसुन! जानिए किन लोगों को खाना पड़ सकता है भारी

सदियों से भारतीय खाने में अदरक-लहसुन का इस्तेमाल किया जा रहा है. लहसुन ना केवल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मशहूर है. आयुर्वेद में सालों से लहसुन को एक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें पाया जाने वाला एक खास तत्व एलिसिन (Allicin) लहसुन को उसकी तेज खुशबू और सेहत से जुड़े फायदे देता है. ये इंफेक्शंस से बचाने, सूजन कम करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है. ऐसे में सभी खाने में खूब लहसुन डालकर खाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि हर किसी के लिए लहसुन फायदेमंद नहीं होता. जी हां, कुछ लोगों को इसे ज्यादा खाने से दिक्कत भी हो सकती है. कौन हैं वो लोग? चलिए जानते हैं, किन लोगों को लहसुन कम या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

1. खून पतला करने वाली दवा लेने वाले लोग: लहसुन खून को पतला करने में मदद करता है, जो सामान्य तौर पर बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप वारफेरिन या एस्पिरिन जैसी दवाएं लेते हैं, तो ज्यादा लहसुन खाने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. खासकर सर्जरी से पहले या बाद में. ऐसे में लहसुन खाने से पहले ध्यान रखें.

2. एसिडिटी या सीने में जलन वाले लोग: अगर आपको एसिडिटी या GERD की समस्या है, तो लहसुन आपकी दिक्कत बढ़ा सकता है. ये उस मसल को ढीला कर देता है जो पेट का एसिड गले में जाने से रोकती है, जिससे सीने में जलन होती है.

3. पेट की समस्या या IBS वाले लोग: लहसुन में फ्रुक्टेन (Fructan) नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे कुछ लोगों का पेट ठीक से पचा नहीं पाता. इससे गैस, पेट फूलना या पेट दर्द हो सकता है, खासकर IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) वाले लोगों में.

4. लहसुन से एलर्जी वाले लोग: कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी होती है. अगर आपको लहसुन से एलर्जी है तो आपको इसे खाने के बाद मुंह में खुजली, मतली, स्किन पर लाल चकत्ते या गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है.

5. प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं: प्रेग्नेंसी के दौरान और ब्रेस्टिफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए थोड़ी ही मात्रा में लहसुन खाना ठीक है. लेकिन ज्यादा खाने से यूट्राइन कॉनट्रैक्शंस हो सकते हैं या दूध का स्वाद बदल सकता है, जिससे बच्चा दूध पीने से मना कर सकता है.

