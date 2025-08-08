scorecardresearch
 

जीवनभर रहना चाहते हैं हेल्दी? स्वामी रामदेव के इस नियम को करें फॉलो

सुबह के रूटीन और हेल्थ के लिए पानी पीना, एक्सरसाइज करना, पौष्टिक चीजें खाना और अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है. इन बातों का ध्यान रखने से हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. स्वामी रामदेव से जानते हैं कि कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल

अच्छे कार्ब्स खाने से लंबी होती है उम्र?
सुबह उठकर पानी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. सुबह उठकर जब आप खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे शरीर के सभी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और बॉडी अंदर से साफ हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी को आपके किस तरह से पीना चाहिए? स्वामी रामदेव ने सुबह उठकर पानी पीने के फायदों और पीने के तरीकों के बारे में बताया है.

स्वामी रामदेव का कहना है कि मोटापे, कब्ज, कोलेस्ट्रोल, जोड़ों के दर्द, एसिडिटी जैसी समस्याओं में गर्म पानी लाभकारी है, जबकि सामान्य शरीर वाले लोगों को सामान्य कमरे के तापमान वाला पानी पीना चाहिए.

सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में थोड़ा ठंडा पानी पीना फायदेमंद होता है. स्वामी रामदेव का कहना है कि लंबे समय तक खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए बैठकर पानी पीना चाहिए.

इसके अलावा स्वामी रामदेव ने सुबह उठते ही गोमूत्र, आंवला और एलोवेरा का जूस लेने की सलाह दी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होते हैं. स्वामी रामदेव ने गिलोय, तुलसी, लहसुन को भी सेहत के लिए फायदेमंद बताया है.

कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता?

इसके अलावा हेल्दी रहने के लिए स्वामी रामदेव के मुताबिक, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है और उम्र बढ़ने के लक्षण भी कम होते हैं. साथ ही स्वामी रामदेव का ये भी कहना है कि नाश्ते में हमेशा आपको भारी खाना खाने से बचना चाहिए. आप नाश्ते में फलों और अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं. जरूरी है कि आप नाश्ते में पराठे और तली हुई चीजों का सेवन करने से बचें. ये काफी हैवी होते हैं और इन्हें पचने में ज्यादा समय लगता है. इन्हें खाने से आपका वजन भी बढ़ता है.

अंत में स्वामी रामदेव ने तेल के चुनाव में रिफाइंड ऑयल से बचकर नेचुरल और पोषक तत्वों से भरपूर तेल लेने की सलाह दी गई है.

