scorecardresearch
 

Feedback

Methi Water Risks: हर किसी के लिए नहीं है मेथी का पानी, इन 4 लोगों को हो सकता है नुकसान

Methi Water Risks: मेथी पानी को लोग हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक मानकर रोज पीते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हर किसी के लिए यह फायदेमंद नहीं होता. कुछ लोगों को इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि किन लोगों को मेथी पानी से दूर रहना चाहिए.

Advertisement
X
इन लोगों के लिए नुकसानदायक है मेथी का पानी (Photo- AI generated)
इन लोगों के लिए नुकसानदायक है मेथी का पानी (Photo- AI generated)

मेथी के दाने सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन्हें सदियों से घरेलू नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है. ये डाइजेशन बेहतर करने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग इसे अपनी हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी पानी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता? कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. अगर इसे बिना सोचे-समझे रोजाना पीने लगें तो यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को मेथी पानी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

लो ब्लड शुगर वाले लोग

मेथी ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करती है लेकिन अगर किसी का पहले से ही ब्लड शुगर लो रहता है या वह डायबिटीज की दवाइयां ले रहा है तो मेथी पानी पीने से शुगर और लो सकता है. इससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं पीना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

damage kidneys and woman having drink
किडनी को सड़ा देती हैं ये चीजें, बढ़ जाएगा Kidney Failure का रिस्क 
illustration of woman with bone pain and strong bones
हड्डियों से कैल्शियम चूस लेती हैं ये चीजें, जवानी में ही चरमराने लगेंगी Bones 
Damage liver and cup of tea with biscuits
लिवर के लिए ज्यादा चाय खतरनाक, चुपचाप बढ़ा सकती है Fatty Liver का रिस्क 
खाने की चीजें जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए (Photo- AI generated)
गलती से भी फ्रिज में न रखें ये 6 फूड्स, बिगड़ जाएगा खाने का स्वाद 
शालिनी पासी ट्रैवलिंग के दौरान पीती हैं ये खास कॉफी (Photo- Shalini Passi/ Instagram)
शालिनी पासी पीती हैं ये खास कॉफी, जानें इसके फायदे और नुकसान 

 प्रेग्नेंट महिलाएं

प्रेग्नेंसी के शुरुआती या बीच के महीनों में मेथी पानी पीना खतरनाक हो सकता है. ज्यादा मेथी पानी पीने से प्रीमैच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, यह गैस, मिचली या पेट दर्द भी पैदा कर सकता है. इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इसे पीने से बचना चाहिए.

थायरॉयड के मरीज

कुछ स्टडीज के अनुसार, मेथी में मौजूद तत्व थायरॉयड हार्मोन के काम में बाधा डाल सकते हैं. यह शरीर में आयोडीन के अवशोषण को भी प्रभावित कर सकता है जो थायरॉयड के लिए जरूरी है. इसलिए थायरॉयड के मरीजों को मेथी पानी पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Advertisement

पेट से जुड़ी समस्या वाले लोग

मेथी में फाइबर और सैपोनिन की मात्रा ज्यादा होती है. यह कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना, दस्त या ऐंठन जैसी परेशानी पैदा कर सकता है खासकर जब इसे खाली पेट पिया जाए. अगर आपको IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम), एसिडिटी या डाइजेशन की समस्या है तो मेथी पानी से परहेज करें या बहुत कम मात्रा में लें.

ध्यान रहें, यह खबर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी तरह का डाइट या हेल्थ से जुड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement