scorecardresearch
 

Feedback

गर्मी-पॉल्यूशन और उमस से बिगड़ रहा है शरीर का हार्मोनल बैलेंस, पीरियड्स टाइमिंग पर हो रहा गलत असर

नई स्टडी में सामने आया है कि क्लाइमेंट चेंज का असर हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि जलवायु की वजह से लड़कियों के पहले पीरियड्स भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पहली पीरियड्स की उम्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

Advertisement
X
भारत में जलवायु के कारण पहले पीरियड्स का समय बदल रहा है. (Photo: ITG)
भारत में जलवायु के कारण पहले पीरियड्स का समय बदल रहा है. (Photo: ITG)

क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ मौसम, टेम्परेचर या बारिश तक सीमित नहीं है. इसका असर हमारे शरीर पर भी दिखाई देने लगा है. हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि लड़कियों के पीरियड्स यानी पहली माहवारी की उम्र पर भी क्लाइमेट चेंज का सीधा असर पड़ रहा है. ये सिर्फ एक बॉडी प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये उनकी हेल्थ, पोषण, लाइफस्टाइल भी संकेत देती है.

स्टडी से पता चला है कि दुनिया भर में लड़कियों के पीरियड्स पहले शुरू हो रहे हैं. इसका मतलब यह है कि अब लड़कियां कम उम्र में ही हार्मोनल बदलाव का सामना कर रही हैं. यह बदलाव केवल न्यूट्रिशन या मोटापे के कारण नहीं, बल्कि क्लाइमेट, तापमान, नमी और पॉल्यूशन जैसी वजहों से भी हो रहा है, खास बात ये है कि अलग-अलग प्रदेशों में इसका असर अलग ढंग से दिखाई दे रहा है.

स्टडी में क्या पाया गया?

बांग्लादेश की नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी और कुछ और संस्थानों के रिसर्चर्स ने डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे (DHS) के 1992-93 और 2019-21 का एक बड़ा डेटा एनालिसिस किया. इसके साथ उन्होंने इसके लिए NASA का क्लाइमेट डेटा भी इस्तेमाल किया गया, इसमें आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स (Photo-AI generated)
लिवर को हेल्दी रखने के लिए, डाइट में शामिल करें ये 5 नेचुरल ड्रिंक्स 
Heart Attack
“मुंह के बैक्टीरिया से हार्ट अटैक का खतरा” 
Ultra Processed Foods (Photo: AI Generated)
दिल की सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स? खाने से पहले जान लें 
paracetamol not good for pregnant ladies
Trump: प्रेगनेंसी में न खांए पैरासिटामोल मेडिसिन 
अब मेड‍िकल छात्रों के अध्ययन में काम आएंगे जुड़वां बच्चों के भ्रूण (Representational Image By AI)
MAMC में जुड़वां बच्चों का भ्रूणदान: पिता बोले- पंड‍ित हैं, धर्म मानते हैं लेकिन विज्ञान भी जरूरी... 
Advertisement
  • स्टडी में पाया गया कि ज्यादातर राज्यों में लड़कियों के पीरियड्स पहले शुरू हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उल्टा देखा गया. वहां लड़कियों के पीरियड्स देर से शुरू हो रहे हैं.  
  • जहां ज्यादा नमी है, उन इलाकों में लड़कियों के पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं. जबकिजहां ज्यादा गर्मी है, वहां पीरियड्स देर से शुरू होते हैं. इसका मतलब है कि क्लाइमेट की स्थिति सीधे शरीर के हार्मोन पर असर डाल रही है.
  • कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे इलाकों में ज्यादा गर्मी होने के कारण लड़कियों के पीरियड्स देर से आने लगे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि लगातार गर्मी शरीर पर स्ट्रेस डालती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है.
  • जिन इलाकों में ज्यादा गर्मी नहीं होती है और मौसम ठंडा रहता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, असम,आंध्र प्रदेश वहां पर जल्दी पीरियड्स शुरू होते हैं.
  • जब हमें कम धूप मिलती है जैसे ठंडे मौसम में या पहाड़ी इलाकों में तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है. ये हार्मोन नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा होता है.
  • इन इलाकों में शरीर को एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस वजह से शरीर में फैट जमा होने में देरी हो सकती है. लेकिन प्यूबर्टी  शुरू होने के लिए शरीर में एक सही मात्रा में फैट होना जरूरी है, अगर ये फैट देर से जमा होता है तो पीरियड्स की शुरुआत भी देर से हो सकती है.

कौन-कौन सी चीजें डाल रहीं असर?

लड़कियों की पहली पीरियड की उम्र सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह उनकी हेल्थ, पोषण और लाइफस्टाइल को भी दिखाती है.अगर पीरियड्स जल्दी शुरू हों तो आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज और हार्मोनल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है.अगर पीरियड्स देर से शुरू हों तो ये शरीर में स्ट्रेस या न्यूट्रिशन की कमी का साइन हो सकता है.

Advertisement

स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन लड़कियों की पढ़ाई का लेवल अच्छा था, उनमें पीरियड्स जल्दी आने की संभावना ज्यादा थी. इसका मतलब है कि सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं, बल्कि समाज और शिक्षा जैसी चीजें भी शरीर पर असर डालती हैं.

दुनिया भर का ट्रेंड

पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लड़कियों की पीरियड्स की उम्र घट रही है. पहले ये 14-15 साल में होती थी, अब औसतन 12-13 साल में शुरू हो रही है. पहले इसे बेहतर न्यूट्रिशन या मोटापे से जोड़ा जाता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन भी इसके मुख्य कारण बन गए हैं.

आगे क्या करना जरूरी है?

  • रिसर्चर्स का कहना है कि हमें क्लाइमेट चेंज के असर को हल्के में नहीं लेना होगा.
  • लड़कियों के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज बेहतर बनानी होंगी.
  • स्कूलों और लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी होगी.
  • बच्चों और महिलाओं की हेल्थ पर क्लाइमेट चेंज के असर पर लगातार रिसर्च और मॉनिटरिंग करनी होगी.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement