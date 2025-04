हर महीने पीरियड्स से पहले पेट फूलता है? कहीं ये हॉर्मोनल इश्यू तो नहीं, एक्सपर्ट से समझ‍िए

अगर हर महीने पीरियड्स से पहले पेट फूलता है या बार-बार गैस बनने की शिकायत है तो यह सिर्फ डाइट का नहीं, हॉर्मोनल शिफ्ट का इशारा भी हो सकता है. पेट दर्द, ब्लोटिंग, पीरियड्स में बदलाव और मूड स्विंग और पेट गैस के नाम पर नजरअंदाज हो रहे हॉर्मोनल असंतुलन को कैसे पहचानें, क्या है इलाज? एक्सपर्ट्स से समझिए...

