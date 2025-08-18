scorecardresearch
 

Feedback

सेहत के लिए क्यों जरूरी है रोज घी खाना? यहां जानें इसके फायदे

घी एक सुपरफूड है जो पाचन तंत्र, वजन कंट्रोल, ब्रेन, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद है. इसका सेवन संतुलित मात्रा में करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं.

Advertisement
X
सेहत के लिए क्यों जरूरी है रोज घी खाना? यहां जानें इसके फायदे
सेहत के लिए क्यों जरूरी है रोज घी खाना? यहां जानें इसके फायदे

घी जिसे हम आज भी खाना बनाने और चिकित्सा में उपयोग करते हैं, भारत में सदियों से पौष्टिकता और सेहत का प्रतीक रहा है. आयुर्वेद में घी को सुपरफूड माना जाता है. घी वास्तव में मक्खन से निकाला गया क्लियर बटर होता है जिसमें दूध के ठोस पदार्थ हटाए जाते हैं. इस तरह से शुद्ध घी बनता है जिसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन A, D, E, K और ब्यूटेरिक एसिड जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं.

घी से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं. सबसे पहले यह पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी है. आयुर्वेद के मुताबिक घी जठर अग्नि (पाचन अग्नि) को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है. घी में मौजूद ब्यूटेरिक एसिड आपकी आंतों की सेहत को बढ़ावा देता है और इंफ्लेमेशन को कम करता है.

इसके अलावा, घी वजन कंट्रोल करने में भी सहायक होता है क्योंकि इसमें संयुग्मित लिनोलिक एसिड (CLA) होता है जो खराब फैट को घटाने में मदद करता है. घी ब्रेन के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो मेमोरी और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

glass of milk and bowl of almonds
बादाम का दूध का सेवन करना है क्यों है फायदेमंद, जानें इससे होने वाले लाभ 
Guilt Eating Increases Weight
खीरा भी बढ़ा सकता है वजन! जानिए कैसे प्रभावित होता है आपका मेटाबॉलिज्म 
Ways to Cleanse Your Liver Naturally
लिवर को नेचुरली करना चाहते हैं साफ? इन टिप्स से मिलेगी मदद 
Ayurvedic superfoods for women health
महिलाओं को अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए ये 5 सुपरफूड, कई समस्याओं में हैं फायदेमंद 
Fresh organic vegetables, a healthy eating snack generated by artificial intelligence
ब्रोकली में मौजूद बोटुलिज्म ने ली शख्स की जान? इन सब्जियों में होता है ये खतरनाक बैक्टीरिया 

स्किन और बालों के लिए भी घी अत्यंत उपयोगी है. विटामिन E और हेल्दी फैट्स स्किन को नमी और चमक देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं. इसके साथ ही घी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं.

Advertisement

घी के सेवन के लिए रोजाना एक से दो चम्मच पर्याप्त होता है. इसे रसोई में इस्तेमाल करें, जैसे सब्ज़ियों में तड़का लगाने, रोटी या परांठे पर लगाने या दूध में मिलाकर पिएं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि घी का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए, क्योंकि ज्यादा घी से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

कुछ मिथक भी हैं जैसे “घी से वजन बढ़ता है” या “घी हार्ट के लिए नुकसानदायक है”, पर सही मात्रा और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ घी खाया से कोई समस्या नहीं होती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement