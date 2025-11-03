Back pain types and reason: हर कमर दर्द कुछ कहता है...गंभीर होने से पहले जान लें चेतावनी संकेत!

Back pain types and reason: पीठ या कमर दर्द आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर दूसरे इंसान को किसी ना किसी कारण से कमर में दर्द रहता है. हालांकि इस दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है लेकिन कुछ मामलों में कमर दर्द के पीछे का कारण कोई छिपी हुई समस्या हो सकती है. कई लोग इसे थकान या गलत तरीके से सोना या वजन उठाना मान लेते हैं लेकिन ये दर्द आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए. तो आइए बताते हैं कि कमर दर्द क्या संकेत दिखाता है.

लोअर बैक पेन (Lower back pain, Lumbar region)

लोअर बैक में हिप्स के नीचे के दर्द साइटिका के कारण हो सकता है. साइटिका इसका सबसे आम कारण है, और यह हर्नियेटेड या स्लिप्ड डिस्क के कारण साइटिक तंत्रिका के दबने के कारण होता है. यह दर्द आमतौर पर एक पैर में नीचे की ओर फैलता है और बैठने या खांसने पर असहनीय हो जाता है.



पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कभी-कभी रीढ़ की हड्डी से कोई लेना-देना नहीं होता. किडनी की पथरी या किडनी संक्रमण से होने वाला एकतरफा तेज दर्द आमतौर पर बुखार, मतली या पेशाब में बदलाव के साथ होता है. भारी वजन उठाने या ज़्यादा देर तक बैठने से भी पीठ में खिंचाव होता है, जिससे लगातार दर्द होता है.

मिडिल बैक (Middle back pain, Thoracic spine)

ये दर्द शोल्ड ब्लेड के आसपास या मिडिल बैक में होता है. ये दर्द अधिकतर मामलों में गलत पोश्चर, मसल्स टाइट और या फिर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने के कारण होता है. यह रीढ़ की हड्डी में गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जो दोनों रीढ़ की हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां हैं.

अन्य स्थितियों में यह दर्द वास्तव में रीढ़ की हड्डी से नहीं आ रहा होता. कुछ मामलों में एसिड रिफ्लक्स या पित्ताशय की पथरी के कारण फैट वाली चीजें खाने के बाद पीठ के बीच में दर्द हो सकता है.

नेक और अपर बैक (Neck and upper back pain, Cervical region)

गर्दन, ऊपरी बैक और शोल्डर के आसपास ये दर्द होता है. ये अक्सर सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के साथ होता है जो उम्र के साथ गर्दन के जोड़ों और डिस्क में होने वाली घिसावट है. इससे अकड़न, रेंज ऑफ मोशन में समस्या आती है और कभी-कभी सिरदर्द होता है. जो लोग कंप्यूटर या फोन पर बैठकर ज़्यादा समय बिताते हैं, उन्हें सर्वाइकल डिस्क हर्निया हो जाता है, जिसमें डिस्क उभर जाती हैं और नसों में फंसने लगती है और दर्द कंधों या बाजुओं तक फैल जाता है.

