scorecardresearch
 

Feedback

Back pain types and reason: हर कमर दर्द कुछ कहता है...गंभीर होने से पहले जान लें चेतावनी संकेत!

कमर दर्द की समस्या काफी कॉमन है. अधिकतर लोगों को कभी ना कभी कमर में दर्द होता है. अब लोग इस दर्द को हल्के में ले लेते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं. अब ये कमर दर्द किन कारणों से हो सकता है, इस बारे में भी जान लीजिए.

Advertisement
X
कमर दर्द के पीछे कई संकेत छिपे हो सकते हैं. (Photo: FreePic)
कमर दर्द के पीछे कई संकेत छिपे हो सकते हैं. (Photo: FreePic)

Back pain types and reason: पीठ या कमर दर्द आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर दूसरे इंसान को किसी ना किसी कारण से कमर में दर्द रहता है. हालांकि इस दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है लेकिन कुछ मामलों में कमर दर्द के पीछे का कारण कोई छिपी हुई समस्या हो सकती है. कई लोग इसे थकान या गलत तरीके से सोना या वजन उठाना मान लेते हैं लेकिन ये दर्द आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए. तो आइए बताते हैं कि कमर दर्द क्या संकेत दिखाता है.

लोअर बैक पेन (Lower back pain, Lumbar region)

लोअर बैक में हिप्स के नीचे के दर्द साइटिका के कारण हो सकता है. साइटिका इसका सबसे आम कारण है, और यह हर्नियेटेड या स्लिप्ड डिस्क के कारण साइटिक तंत्रिका के दबने के कारण होता है. यह दर्द आमतौर पर एक पैर में नीचे की ओर फैलता है और बैठने या खांसने पर असहनीय हो जाता है.

पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कभी-कभी रीढ़ की हड्डी से कोई लेना-देना नहीं होता. किडनी की पथरी या किडनी संक्रमण से होने वाला एकतरफा तेज दर्द आमतौर पर बुखार, मतली या पेशाब में बदलाव के साथ होता है. भारी वजन उठाने या ज़्यादा देर तक बैठने से भी पीठ में खिंचाव होता है, जिससे लगातार दर्द होता है.

सम्बंधित ख़बरें

Diapers Damage A Baby Kidneys
क्या डायपर से बच्चे की किडनी को खतरा? डॉक्टर ने बताया सच 
आधे भारतीयों में Vitamin D की कमी! जानिए वजह और असर 
FSSAI की सख्ती: अब नहीं चलेगा लेबल के नाम पर धोखा 
late actor Satish Shah
एक्टर सतीश शाह के लिए किडनी की ये दिक्कत बनी जानलेवा, जानें जरूरी बातें 
Foods for Iron Deficiency
खतरनाक हो सकती है शरीर में आयरन की कमी, समय रहते डाइट में शामिल कर लें ये सुपरफूड्स 

मिडिल बैक (Middle back pain, Thoracic spine)

Advertisement

ये दर्द शोल्ड ब्लेड के आसपास या मिडिल बैक में होता है. ये दर्द अधिकतर मामलों में गलत पोश्चर, मसल्स टाइट और या फिर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने के कारण होता है. यह रीढ़ की हड्डी में गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जो दोनों रीढ़ की हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां हैं.

अन्य स्थितियों में यह दर्द वास्तव में रीढ़ की हड्डी से नहीं आ रहा होता. कुछ मामलों में एसिड रिफ्लक्स या पित्ताशय की पथरी के कारण फैट वाली चीजें खाने के बाद पीठ के बीच में दर्द हो सकता है.

नेक और अपर बैक (Neck and upper back pain, Cervical region)

गर्दन, ऊपरी बैक और शोल्डर के आसपास ये दर्द होता है. ये अक्सर सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के साथ होता है जो उम्र के साथ गर्दन के जोड़ों और डिस्क में होने वाली घिसावट है. इससे अकड़न, रेंज ऑफ मोशन में समस्या आती है और कभी-कभी सिरदर्द होता है. जो लोग कंप्यूटर या फोन पर बैठकर ज़्यादा समय बिताते हैं, उन्हें सर्वाइकल डिस्क हर्निया हो जाता है, जिसमें डिस्क उभर जाती हैं और नसों में फंसने लगती है और दर्द कंधों या बाजुओं तक फैल जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement