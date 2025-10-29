क्या हफ्ते में एक बार शराब पीना सेफ है? डॉक्टर से जानें

कई लोगों को लगता है कि हफ्ते में एक बार शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा नहीं है कभी-कभी शराब पीना भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में और कितनी बार शराब पीते हैं और आपकी लाइफस्टाइल क्या है.

रुमेटोलॉजिस्ट (गठिया रोग विशेषज्ञ) डॉ. जयंता ठकुरिया के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 60ml तक शराब पीता है तो यह ज्यादातर लोगों के लिए सेफ मानी जाती है. लेकिन अगर कोई कभी-कभी ही लेकिन ज्यादा मात्रा में पीता है तो इसका असर शरीर के अंगों पर पड़ता है. वे कहते हैं कि कम मात्रा में शराब पीना कुछ हद नुकसान कम कर सकता है लेकिन इसे पूरी तरह सेफ नहीं कहा जा सकता.

अगर कोई कम समय में ज्यादा शराब पीता है तो इसे बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है. यह सबसे खतरनाक तरीका है क्योंकि इससे लिवर की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम्स और गंभीर मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है. हफ्ते में एक बार भी अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो यह शरीर के बैलेंस को बिगाड़ सकता है.

Advertisement

हफ्ते में एक बार शराब पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

लिवर और किडनी पर असर

डॉ. ठकुरिया के मुताबिक, हफ्ते में एक बार शराब पीना भी लिवर पर दबाव डाल सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से फैटी लिवर या लिवर की दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं. शराब शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) भी करती है जिसका असर किडनी के कामों पर भी पड़ता है.

दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर असर

शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्टबीट इरेगुलर हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति शराब के साथ स्मोकिंग भी करता है तो दिल की बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है.

वजन और मेटाबॉलिज्म पर असर

शराब में कैलोरी ज्यादा होती है. इसे स्नैक्स या भारी खाने के साथ लेने से वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट के आस-पास फैट जमा होने लगता है. डॉ. ठकुरिया कहते हैं कि शराब मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करती है जिससे वजन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.

नींद पर असर

शराब पीने के बाद नींद जल्दी आती है लेकिन यह गहरी नींद को खराब कर देती है. इसके कारण अगली सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती महसूस होती है. जिसका असर शरीर के साथ-साथ मन पर भी पड़ता है.

Advertisement

खास दवा के साथ रिएक्ट कर सकती है

अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, खासकर नींद या मेंटल हेल्थ से जुड़ी तो शराब उसके साथ रिएक्ट कर सकती है. डॉ. ठकुरिया सलाह देते हैं कि दवा लेते समय शराब बिल्कुल न पिएं और पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

डॉ. जयंता ठकुरिया का कहना है कि कुछ लोगों को शराब से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. इनमें प्रेग्नेंट महिला, क्रोनिकल डिजीज से परेशान लोग और जो किसी गंभीर बीमारी के लिए दवा ले रहे, ऐसे मरीज शामिल हैं.

वे आगे कहते हैं, अगर आप कभी-कभी थोड़ी मात्रा में शराब पीते हैं तो यह जरूरी नहीं कि नुकसान ही करे लेकिन इसे हमेशा जिम्मेदारी से और सीमित मात्रा में पिएं. वैसे जहां तक संभव हो, शराब से बिल्कुल दूरी ही बनाकर रखें.

---- समाप्त ----