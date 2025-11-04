Preeti Jhangiani's fitness: 45 की उम्र में कैसे फिट रहती हैं 'मोहब्बतें' की हीरोइन प्रीति? खुद बताई अपनी सीक्रेट डाइट

Preeti Jhangiani's fitness: मोहब्बतें, आवारा पागल दीवाना और बाज जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी 45 साल की हो गई हैं. लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र बताना काफी मुश्किल है क्योंकि इस उम्र में भी वे उतनी ही ग्रेसफुल और एनर्जेटिक दिखती हैं जितनी पहले दिखती थीं. प्रीति इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और अपनी स्टाइलिश फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी फिटनेस, मेंटल हेल्थ और डाइट को लेकर बताया कि आखिर कैसे वे इस उम्र में भी इतनी फिट हैं. तो आइए प्रीति की फिटनेस का सीक्रेट क्या है, ये भी जान लीजिए.

प्रीति का फिटनेस सीक्रेट

प्रीति से जब उनका फिटनेस और वर्कआउट रूटीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे वॉक काफी अधिक करती हैं और वेट ट्रेनिंग भी करती हैं. जिम में या घर पर हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग और वॉक करके वह अपने आपको फिट रखती हैं. उनके मुताबिक, कंसिस्टेंसी किसी भी डाइट या एक्सरसाइज से अधिक असरदार होती है.

बदलती उम्र के साथ बदला नजरिया

प्रीति बताती हैं कि अब उनका फोकस केवल फिजिकल फिटनेस पर नहीं, बल्कि मेंटल वेलनेस और अध्यात्म पर भी है. मैंने सीखा है कि हर स्थिति में शांत रहना चाहिए. लाइफ में हर समस्या का समाधान होता है इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीना बेहतर है.

कैसी डाइट लेती हैं प्रीति?

प्रीति बताती हैं कि उन्हें हमेशा से सादा खाना ही पसंद रहा है लेकिन अब और भी वे खाने को लेकर सचेत हो गई हैं. प्रीति का कहना है, 'मैं सब कुछ खाती हूं लेकिन मॉडरेशन में. पहले मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था और मैंने 18 से 30 साल की उम्र तक एक ही साइज की जींस पहनी थी.'

Advertisement

लेकिन डिलीवरी के बाद मैंने खान-पान पर ध्यान दिया और अब मैं ब्रेड, चावल और रोटी से दूरी बनाकर रखती हैं और अंडे, एवोकाडो, शकरकंद जैसे हेल्दी फैट्स और प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करती हूं.

मानसिक शांति के लिए अध्यात्म का सहारा

आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहां लोग मानसिक दबाव में जी रहे हैं वहीं प्रीति झंगियानी का मानना है कि शांति और अध्यात्म ही असली इलाज हैं. वो कहती हैं, 'मैं मंत्रों का जाप करती हूं, ध्यान लगाती हूं. शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं. जब मन शांत होता है, तो ज़िंदगी अपने आप संतुलित हो जाती है.'

---- समाप्त ----