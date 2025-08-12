scorecardresearch
 

वजन घटाने के लिए खा रहे हैं ये छोटे से बीज? कुछ गलतियां पड़ सकती हैं भारी

चिया सीड्स एक सुपरफूड हैं जो वजन घटाने, डाइजेशन सुधारने, क्रेविंग नियंत्रित करने, मसल रिकवरी, अच्छी नींद और कई हेल्थ बेनेफिट्स प्रदान करते हैं. इन्हें ठीक प्रकार से और सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समस्याएं न हों.

वजन घटाने के लिए खा रहे हैं ये छोटे से बीज? कुछ गलतियां पड़ सकती हैं भारी (photo: pixabay)

चिया सीड्स इंडियन मार्केट में पिछले कई वर्षों से पॉपुलर हो रहे हैं. चिया सीड्स सेल्विया हिस्पैनिका नामक पौधे से प्राप्त होते हैं और ये प्रोसेसिंग के बिना ऑर्गेनिक रूप में लिए जाते हैं. छोटे आकार के ये सीड्स फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोस हैं. चिया सीड्स दो रंग के होते हैं—ब्लैक और व्हाइट, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग समान होती है. वजन घटाने में चिया सीड्स फायदेमंद होते हैं. ये डाइजेशन सुधारते हैं, फाइबर की हाई मात्रा के कारण कब्ज को कम करते हैं और पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं क्योंकि ये अपने वजन का 12 गुना पानी सोख लेते हैं.

साथ ही, चिया सीड्स में मौजूद प्रोटीन, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. वर्कआउट के बाद मांसपेशियों की रिकवरी के लिए भी यह फायदेमंद हैं और नींद की क्वॉलिटी बढ़ाने में भी सहायक होते हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और टिप्सन अमीनो एसिड होते हैं जो नींद के साइकिल को कंट्रोल करते हैं.

इन बातों का रखें खास ख्याल

चिया सीड्स का सेवन करने के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. रॉ (कच्चे) चिया सीड्स सीधे न खाने की सलाह दी गई है क्योंकि वे खाने के बाद जल के संपर्क में आने पर इसोफागस में सूख कर ब्लॉकेज कर सकते हैं. इसलिए इन्हें पानी या किसी गीली चीज़ में भिगोकर लेना बेहतर होता है. ज्यादा मात्रा में सेवन पर पेट दर्द, डायरिया, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. रोजाना 50 ग्राम (2-3 चम्मच) से ज्यादा नहीं लेना चाहिए.

इन तरीकों से कर सकते हैं चिया सीड्स का सेवन

1. चिया सीड वॉटर- 1-2 चम्मच चिया सीड्स को कम से कम 5-10 मिनट पानी में भिगोकर इसका सेवन किया जाता है. इसमें फ्रेश नींबू भी मिलाया जा सकता है.

2. चिया सीड पुडिंग- 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को दूध (नॉर्मल, बादाम या सोया मिल्क) में भिगोकर 15 मिनट फ्रिज में रखा जाता है. इसके ऊपर कटे हुए फल, नट्स और दालचीनी डालकर खाया जाता है.

3. ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विद चिया सीड्स- रोलन ओट्स और चिया सीड्स को दूध या पानी में भिगोकर रात भर फ्रिज में रखा जाता है. सुबह इसमें हनी और फल मिलाकर खाया जा सकता है. इसके अलावा चिया सीड्स अंडे का एक अच्छा विकल्प भी हैं, खासकर वे लोग जो अंडा नहीं खाते. एक टेबलस्पून चिया सीड्स को कुछ पानी में भिगोकर बेकिंग में अंडे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. चिया सीड्स केवल वजन घटाने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों, त्वचा, दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं. ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं और डायबिटीज को रोकने में मदद करते हैं. 

---- समाप्त ----
