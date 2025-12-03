scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to lose Belly fat: वजन कम करने के 3 आसान और असरदार तरीके, हेल्थ कोच ने बताए

बैली फैट कम करने और वजन कम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे सटीक बैठता है, इस बारे में हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने अपने वीडियो में बताया है. वजन कम करने के उस तरीके को आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
हेल्दी लाइफस्टाइल से तेजी से वजन कम हो सकता है. (Photo: instagram /@erinjgirouard)
हेल्दी लाइफस्टाइल से तेजी से वजन कम हो सकता है. (Photo: instagram /@erinjgirouard)

आज की दौड़-भाग वाली लाइफ में फिट रहना काफी मुश्किल है और हर किसी की चाहत है कि वो सेहतमंद रहे, उसका स्टेमिना अच्छा हो और वजन भी मेंटेन रहे. लेकिन कई लोगों के लिए वजन कम करना आसान नहीं होता. खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और स्ट्रेस जैसी आदतें मोटापे को बढ़ा रही हैं. लोग कई बार घंटों जिम में मेहनत करते हैं या डाइट प्लान फॉलो करते हैं फिर भी नतीजे नहीं मिलते. हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में वजन कम करने के 3 आसान और असरदार टिप्स बताए हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है और अपने फिटनेस गोल तक पहुंच सकता है.

पहला तरीका

शिवांगी ने वीडियो में कहा, 'जब आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो 1 साल की जिम मेंबरशिप ले ली है लेकिन मैं तो पंद्रह दिन भी नहीं जा पाया. तो ऐसे में आप अब आगे के एक्शन आप नहीं ले पाओगे. तो उससे बेहतर है कि आप अपने आपको ये बोलो मुझे सिर्फ 1 मिनट की एक्टिविटी करनी है. तो उसके लिए आप वॉक कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, स्क्वॉट कर सकते हो. जो आपसे संभव है वहां से शुरू करो.'

दूसरा तरीका

सम्बंधित ख़बरें

Couple Weight Loss
165 Kg के पति, 145 किलो की पत्नी, दोनों ने घटाया इतना वजन कि पहचानना मुश्किल 
3 महीने में 12 किलो वजन कम करने वाले डॉक्टर ने बताया अपना सीक्रेट (Photo- Pixabay)
90 दिनों में डॉक्टर ने घटाया 12 किलो वजन, अपनाए थे ये 3 ट्रिक्स 
chicken and fish
चिकन vs मछली: क्या है दोनों में से बेहतर प्रोटीन सोर्स? किससे मिलेगा बेहतर रिजल्ट 
Weight loss
वजन कम करने का जापानी तरीका: 12 मिनट में घटा महिला का वेट! जानें तरीका 
honey
गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना खतरनाक! पुणे के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नुकसान 

दूसरी बात ये है कि आपको जो पसंद है, उस मूवमेंट को खोजो. जैसे यदि आपको अच्छा लगता है साइकिलिंग करना तो वो कीजिए. अगर आपको अच्छा लगती है स्विमिंग या कुछ स्पोर्ट खेलना, तो वो कीजिए. कोई बोलेगा मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी लेकिन बैडमिंटन खेलना पसंद है तो वो कीजिए.'

एक्टिविटी के लिए लिए आप पिकल बाल, वॉलीबॉल खेलते खेलिए, ग्राउंड में जाकर दौड़-भाग कीजिए ये सारी एक्टिविटीज आपको एक्टिव रखेंगी और वो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी ऐसे प्रोड्यूस करेंगी जो आपको हमेशा खुश रखेंगे. ये कुछ कुछ चीजें हैं जो घर पे कर सकते हैं.'

Advertisement

तीसरा तरीका

शिवांगी कहती हैं, 'बेली फैट लूज करने का एक सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है कि डिनर के आधे घंटे के बाद 15 मिनट की वॉक कर लो. ये बहुत पावरफुल वर्क करता है. डिनर के बाद का वॉक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. आप बेली फैट को कम करने के लिए रात में वॉक करो और एक बार दिन में करो, दोनों में बहुत ज्यादा आप फर्क देखोगे.

मॉर्निंग वॉक बहुच अच्छी है लेकिन डिनर के बाद 30 मिनट की वॉक करने से आप देखेंगे कि आपका बैली फैट भी कम होगा और वजन कम भी होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement