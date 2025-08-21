बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं ये चीजें, कम होता है हार्ट अटैक का खतरा

हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है, जिसका कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता. यह धीरे-धीरे हमारे शरीर में बढ़ता रहता है और हार्ट के लिए बहुत खतरा बन जाता है. जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो यह आर्टरीज (धमनियों) में जमा होकर ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा, हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर और सूजन (इन्फ्लेमेशन) के खतरे को भी बढ़ा देता है.
साउथ एशिया में यह समस्या बहुत आम हो चुकी है. एक सर्वे के अनुसार, हर 10 में से लगभग 6 भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य से ऊपर है. इसलिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आज हम 10 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.
कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसे पदार्थ है, जिसे हमारा लिवर प्राकृतिक रूप से बनाता है. यह शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाने में सहायता करता है. इसके बिना हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण संभव नहीं है और यह पाचन के लिए बाइल एसिड बनाने में अहम भूमिका निभाता है. कोशिका झिल्ली (सेल मेम्ब्रेन) को मजबूत करने में भी कोलेस्ट्रॉल का योगदान होता है.
कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है – LDL (लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन), जो ‘बुरा’ माना जाता है क्योंकि यह धमनियों में जमा होकर ब्लॉकेज बना सकता है; और ‘HDL’ (हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन), जो ‘अच्छा’ कोलेस्ट्रॉल है और खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. बेहतर हेल्थ के लिए हमें ‘HDL’ को बढ़ाना और ‘LDL’ को कम रखना चाहिए.
अब बात करते हैं उन 10 फूड्स की, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार हैं:
1. ब्रोकली, गाजर, पालक – इन सब्जियों में फाइटोस्टेरोल्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं.
2. अखरोट और नट्स – ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हार्ट के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं.
3. सोया प्रोडक्ट्स – सोया मिल्क, सोयाबीन और टोफू कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं.
4. ओट्स और दालें – इनमें बीटा ग्लूकन नामक फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को शरीर में अवशोषित होने से रोकता है.
5. सेब और अंगूर – इनमें पेक्टिन फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करता है.
6. लहसुन – लहसुन में एक्टिव कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल अवशोषण को कम करता है.
7. अदरक – यह पाचन सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है.
8. बैंगन – इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट एलडीएल के ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है.
9. हल्दी – इसमें कर्क्यूमिन होता है, जो एलडीएल को कम कर एचडीएल को बढ़ाता है.
10. धनिया (कोरिएंडर) बीज – ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में सहायक हैं.
साथ ही, हमें अपने खाने में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाले खाने जैसे बटर, पाम ऑयल, रेड मीट आदि को कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं.