फैक्ट चेक: सीएम योगी से आजम खान की मुलाकात का ये वीडियो अभी का नहीं, बल्कि 2017 का है

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हो गए. वे अपने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 22 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद थे. जेल से बाहर आने पर समर्थकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

इसी बीच आजम खान का सीएम योगी के साथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में आजम खान और सीएम योगी को हंसते हुए बातचीत करते देखा जा सकता है. इस दौरान दोनों एक-दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं. दावा है कि ये वीडियो आजम खान के जेल से रिहाई के बाद का है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “हिंदुओं देख रहे हो न आप योगीजी का खौफ. जेल से रिहा होने के बाद आजम खान अखिलेश को छोड़कर योगी जी के आगे पीछे कर रहा हे. बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होने के इशारे दे रहा.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि दिसंबर 2017 का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये NMF News के यूट्यूब चैनल पर 14 दिसंबर 2017 को अपलोड हुआ मिला. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जानकारी के मुताबिक, 14 दिसंबर 2017 को सीएम योगी और सपा नेता आजम खान एक साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजर आए थे.

दोनों नेताओं को आपस में हंसी मजाक करते हुए भी देखा गया था. दोनों ने बाद में साथ में फोटो भी खिंचवाई थीं.

इस मुलाकात पर हमें दिसंबर 2017 में छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को देखा जा सकता है. इंडिया टीवी की रिपोर्ट में बताया कि ये वीडियो 14 दिसंबर 2017 में यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान का है. उस वक्त सीएम योगी, सरकार का नेतृत्व करने के लिए सदन जा रहे थे और जैसे ही वे विधानसभा की गैलरी में पहुंचे, उसी वक्त आजम खान भी वहां पहुंच गए. इसी समय ये मुलाकात हुई थी.

हालांकि, सत्र शुरू होते ही आजम खान विधानसभा में सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए थे और अन्य विपक्षी नेताओं संग मिलकर बढ़ती बिजली कीमतों के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे.

हमें हाल की ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि आजम खान ने रिहाई के बाद योगी से मुलाकात की.

