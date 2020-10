फैक्ट चेक: रेप के डर से भारत नहीं आई महिला खिलाड़ी? वायरल खबर का ये है सच

हाथरस कांड के बाद देश के कई हिस्सों से लड़कियों के साथ दरिंदगी की खबरें आईं. इन घटनाओं को लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन भी हुआ. अब इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है. कटिंग में दावा किया गया है कि भारत में बढ़ रहे रेप के मामलों से डरकर स्विट्जरलैंड की एक महिला स्क्वाश खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के लिए चेन्नई ना आने का फैसला किया है.

खबर में महिला खिलाड़ी का नाम एम्ब्रे एलिनिक्स बताया गया है जिनके माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी को चेन्नई भेजकर जोखिम उठाना नहीं चाहते. खबर में कुछ और देशों का भी जिक्र है जो भारत आये अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इस कटिंग को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की खूब आलोचना की जा रही है. लोग कटिंग के साथ तंज करते हुए लिख रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने विदेश में भारत का नाम रोशन कर दिया.

Thanks for making us Global power 🙏 @narendramodi pic.twitter.com/SsGPFzGR68