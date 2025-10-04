फैक्ट चेक: महिला पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी देते शख्स का ये वीडियो स्क्रिप्टेड है

एक महिला पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी देते दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसे उत्तर प्रदेश का बताते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि जब एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा. साथ ही कुछ लोग महिला पुलिसकर्मी को हिंदू और धमकी देने वाले लड़कों को मुस्लिम बताकर इसे सांप्रदायिक एंगल के साथ भी पेश कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने हुए एक महिला नजर आती है. साथ ही दो और लोगों को भी देखा जा सकता है जिनमें से एक ने मुस्लिम टोपी पहनी है. ये लोग महिला से बहस करते हुए दिखाई देते हैं. मुस्लिम टोपी पहने हुए व्यक्ति, महिला को वर्दी उतरवाने की धमकी भी देता है. लेकिन महिला उनके सामने बहादुरी से डटी हुई नजर आती है.

फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “इतना साहस, कानून का बिलकुल भी भय नही...इन्हें पता है कि यूपी मे बुलडोजर बाबा का राज है... अगर अखिलेशुद्दीन का राज होता तो ये क्या करते?” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी वीडियो किसी असली घटना को नहीं दिखाता. ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें "Amit Dixit Social Message" नाम के यूट्यूब चैनल पर इसका लंबा वर्जन मिल गया. यहां इसे 21 सितंबर, 2025 को अपलोड किया गया था. करीब पांच मिनट के इस वीडियो में 2 मिनट 4 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है.

इस वीडियो की शुरुआत में तीन सेकंड पर एक डिस्क्लेमर नजर आता है. इसमें लिखा है - “इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं. इसका किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हैं. अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता हैं. तो यह मात्र एक संयोग होगा. इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं. और उसे परिपक्व दर्शकों के लिए उपयुक्त है.”

यानि साफ है कि वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड है, यानि इसमें नजर आ रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं. इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे और भी कई स्क्रिप्टेड वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वायरल वीडियो में दिख रहे एक्टर्स को देखा जा सकता है.

साफ है कि वायरल वीडियो असली नहीं है. एक स्क्रिप्टेड वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया जा रहा है.

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)