फैक्ट चेक: पंजाब में बाढ़ के बीच एक घर से मिले डॉलर? ये है वीडियो का पूरा सच

पंजाब इस वक्त 40 सालों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है. बाढ़ से मरने वालों की संख्या 37 हो चुकी है और लगभग तीन लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं. पंजाब के सभी 23 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं जिस वजह से पंजाब को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है. सरकार और कई समाजिक संस्थाओं की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है.

इस बीच मिट्टी में दबे नोटों की गड्डियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति को जमीन से खूब सारे नोट निकालते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी डॉलर हैं जो पंजाब में आई बाढ़ के बीच एक घर से मिले हैं. वीडियो के वॉइसओवर में कहा गया है कि पंजाब के लोगों ने अमेरिकी डॉलर जमा कर रखे थे जो अब बाढ़ में बर्बाद हो गए हैं.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “पंजाब में एक परिवार ने अपनी ज़मीन में अमेरिकी डॉलर गाड़ रखे थे, जो अब बाढ़ के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं. सवाल यह है कि ये पैसे कहाँ से आए? कबूतरबाजी? खालिस्तानी कनेक्शन? कथित किसान विरोध प्रदर्शन? या कुदरती तोहफा?”

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल वीडियो का पंजाब से कोई लेना-देना नहीं है. ये वीडियो पंजाब में बाढ़ आने से पहले का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इस वीडियो को पुराना बताया और ये भी दावा किया कि ये पंजाब का नहीं है. वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन गैलेक्सी रिस्टोर (ifound504) नाम के एक टिकटॉक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 29 जुलाई, 2025 को पोस्ट किया गया था. पोस्ट के टाइटल में लिखा है - “डाॅलरों की गड्डी $69,0000”. यहां इसकी लोकेशन अमेरिका के लॉस एंजेलिस की बताई गई है. वीडियो के बैकग्राउंड में एक महिला को अंग्रेजी में बात करते हुए सुना जा सकता है. इससे ये बात साफ होती है कि वायरल वीडियो में ऑडियो अलग से जोड़ा गया है.

इस टिकटॉक अकाउंट पर हमें वायरल वीडियो से मिलते-जुलते कई और वीडियोज भी मिले जिनमें नोटों की गड्डियां, महंगे फोन और गहने आदि को मिट्टी से निकालते हुए देखा जा सकता है. इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी असल घटना के नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए जानबूझकर बनाए गए वीडियो हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए हमनें गैलेक्सी रिस्टोर के यूट्यूब चैनल को खंगाला. यहां भी हमें इसी तरह के कई सारे वीडियो मिले. चैनल के बायो में इसे सिंगापुर का बताया गया है. हालांकि इसके फेसबुक पेज पर बताई गई लोकेशन न तो लॉस एंजेलिस है और न ही सिंगापुर. यहां इसकी लोकेशन को थाईलैंड के चियांग माई का बताया गया है. वायरल वीडियो को गैलेक्सी रिस्टोर के 29 जुलाई, 2025 के फेसबुक पोस्ट में भी देखा जा सकता है.

Advertisement

इसके अलावा हमें ऐसी कोई भी पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बाढ़ के बीच पंजाब के एक घर से जमीन में दबे डॉलर मिलने के बात बताई गई हो. साफ है कि वायरल वीडियो किसी असल घटना का नहीं है और पंजाब में आई बाढ़ से पहले का है,

(रिपोर्ट - आशीष कुमार)

---- समाप्त ----