scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा, दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में शुरू हुई 'वोट अधिकार यात्रा' के दौरान जनसैलाब उमड़ आया. आजतक ने इस वायरल दावे की पड़ताल कर सच्चाई का पता लगाया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
लोगों के हुजूम का ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का है
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का नहीं है. ये भीड़ जून में महाराष्ट्र के पेडगांव में हुई एक बैलगाड़ी रेस को देखने के लिए उमड़ी थी.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों के बड़े हुजूम को देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी की रैली का वीडियो है. 

वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं, “ये जलवा है राहुल गांधी का, मोदी देख ले. मीडिया वालो हिम्मत है तो दिखाओ टीवी पर”. इस कैप्शन के साथ वीडियो को फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं.  

वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: ट्रंप ने यूरोप के नेताओं को करवाया इंतजार? ये फोटो AI से बनी है   
गलत दावे के साथ वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: बंदरों को खाना खिलाते वाराणसी के पुलिस वालों का बताया जा रहा ये वीडियो AI से बना है 
Wrong video is being made viral on social media
फैक्ट चेक: प्लास्टिक बैग्स में मिले मरे हुए कुत्तों का ये वीडियो दिल्ली का नहीं है 
fact check
 फैक्ट चेक: इराक के शेल्टर होम में बंद कुत्तों का वीडियो दिल्ली का बताकर हो रहा है शेयर   
Neha Singh Rathore
फैक्ट चेक: नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने पीटा? वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोई और है 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का नहीं है. ये महाराष्ट्र में होने वाली एक बैलगाड़ी रेस का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर ये  हमें 28 जून के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. यहां वीडियो को पेडगांव हिंदकेसरी मैदान का बताया गया है. पेडगांव, महाराष्ट्र के अहमदनगर में आने वाला एक गांव है. पोस्ट के मुताबिक, ये भीड़ इस मैदान में होने वाली बैलगाड़ी रेस को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी. 

कुछ कीवर्ड्स की मदद से खोजने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते-झुलते और भी कई वीडियो मिले जिन्हें पेडगांव हिंदकेसरी मैदान का बताया गया है. इन वीडियो में बैलगाड़ी को भी देखा जा सकता है. ये वीडियो भी इंस्टाग्राम पर जून में अपलोड किए गए थे. 

Advertisement

वायरल वीडियो की तुलना इन वीडियो करने पर ये बात साफ पता चलती है कि दोनों एक ही जगह के हैं. 

इसके अलावा गूगल मैप्स पर भी जून में इस बैलगाड़ी रेस की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए थे. इनमें भी वायरल वीडियो जैसी ही भीड़ देखी जा सकती है.  

यूट्यूब पर पेडगांव में होने वाली इस दौड़ के कई वीडियो मौजूद हैं जिन्हें यहां और यहां  देखा जा सकता है. 

यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि इस वीडियो का राहुल गांधी की रैली से कोई संबंध नहीं है. हालांकि, खबरों के मुताबिक, राहुल गांधी की बिहार में निकाली जा रही यात्रा में भी भीड़ उमड़ रही है जिसे इस वीडियो में देखा जा सकता है. 

(रिपोर्ट- दीनदयाल के.)

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement