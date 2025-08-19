फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का नहीं है

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में “वोट अधिकार यात्रा” निकाल रहे हैं. 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों के बड़े हुजूम को देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी की रैली का वीडियो है.

वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं, “ये जलवा है राहुल गांधी का, मोदी देख ले. मीडिया वालो हिम्मत है तो दिखाओ टीवी पर”. इस कैप्शन के साथ वीडियो को फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं.

वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो राहुल गांधी की रैली का नहीं है. ये महाराष्ट्र में होने वाली एक बैलगाड़ी रेस का वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें 28 जून के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. यहां वीडियो को पेडगांव हिंदकेसरी मैदान का बताया गया है. पेडगांव, महाराष्ट्र के अहमदनगर में आने वाला एक गांव है. पोस्ट के मुताबिक, ये भीड़ इस मैदान में होने वाली बैलगाड़ी रेस को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी.

कुछ कीवर्ड्स की मदद से खोजने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते-झुलते और भी कई वीडियो मिले जिन्हें पेडगांव हिंदकेसरी मैदान का बताया गया है. इन वीडियो में बैलगाड़ी को भी देखा जा सकता है. ये वीडियो भी इंस्टाग्राम पर जून में अपलोड किए गए थे.

वायरल वीडियो की तुलना इन वीडियो करने पर ये बात साफ पता चलती है कि दोनों एक ही जगह के हैं.

इसके अलावा गूगल मैप्स पर भी जून में इस बैलगाड़ी रेस की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए थे. इनमें भी वायरल वीडियो जैसी ही भीड़ देखी जा सकती है.

यूट्यूब पर पेडगांव में होने वाली इस दौड़ के कई वीडियो मौजूद हैं जिन्हें यहां और यहां देखा जा सकता है.

यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि इस वीडियो का राहुल गांधी की रैली से कोई संबंध नहीं है. हालांकि, खबरों के मुताबिक, राहुल गांधी की बिहार में निकाली जा रही यात्रा में भी भीड़ उमड़ रही है जिसे इस वीडियो में देखा जा सकता है.

(रिपोर्ट- दीनदयाल के.)

---- समाप्त ----