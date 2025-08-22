फैक्ट चेक: पलक झपकते ही महिला किडनैप! लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं, कहीं और का है

एक महिला को जबरन कार में बैठाकर उसे अगवा किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. कुछ लोग इसे भारत की हालिया घटना का बताकर शेयर कर रहे हैं और सरकार पर तंज भी कस रहे हैं. वीडियो में सड़क पर खड़ी एक महिला को कुछ लोग जबरदस्ती एक कार में खींचकर ले जाते हुए नजर आते हैं. ये घटना रात के समय की लग रही है. कुछ लोग कार का पीछा करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर कार रफ्तार पकड़ती है और रफूचक्कर हो जाती है.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “देखा भाजपा का सुशासन महज पलक झपकते 49 सेकंड मे लड़की किडनैप कर ली जाती है.”

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि सितंबर 2024 का ये वीडियो भारत नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador की राजधानी Quito का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Radio Pichincha नाम के एक एक्स अकाउंट पर मिला. यहां इसे 27 सितंबर, 2024 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador का बताया गया है.

🔴 #ATENCIÓN | Una mujer fue secuestrada por sujetos que se transportaban en un automóvil negro, tipo sedan, sin placas. Ocurrió a las 19:56 de este jueves, 26 de septiembre, en las calles Ruiz de Castilla y Aldana, en el sector de La América y Las Casas, norte de #Quito. pic.twitter.com/ChnHLbEeeq — Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 27, 2024

इसके अलावा हमें इस घटना से संबंधित स्पेनिश भाषा में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिलीं. Ecuavisa की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 26 सितंबर, 2024 की है. इसमें बताया गया है कि महिला की किडनैपिंग का ये मामला Ecuador की राजधानी Quito के Las Casas इलाके का है.

दरअसल ये महिला एक सड़क पर खड़ी थी. दो लोगों ने महिला को जबरन कार में खींच लिया. इस दौरान कुछ पड़ोसियों ने उसे बचाने की कोशिश की और वो कार के पीछे दौड़े, लेकिन कार निकल गई और वो नाकाम रहे.

पुलिस के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महिला को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और उसे Chillogallo नाम की एक जगह पर छुड़ा लिया गया था. इसके बाद उसे, उसके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया था.

यानि साफ है कि एक महिला की किडनैपिंग के जिस वीडियो को भारत का बताकर सरकार की आलोचना की जारी रही है वो असल में दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador का है.

