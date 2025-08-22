scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पलक झपकते ही महिला किडनैप! लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं, कहीं और का है

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “देखा भाजपा का सुशासन महज पलक झपकते 49 सेकंड मे लड़की किडनैप कर ली जाती है.”

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो भारत में हुई एक हालिया घटना का है जहां सड़क पर अकेली खड़ी महिला को जबरन कार में खींचकर अगवा कर लिया गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
साल 2024 का ये वीडियो भारत नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador की राजधानी Quito का है.

एक महिला को जबरन कार में बैठाकर उसे अगवा किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. कुछ लोग इसे भारत की हालिया घटना का बताकर शेयर कर रहे हैं और सरकार पर तंज भी कस रहे हैं. वीडियो में सड़क पर खड़ी एक महिला को कुछ लोग जबरदस्ती एक कार में खींचकर ले जाते हुए नजर आते हैं. ये घटना रात के समय की लग रही है. कुछ लोग कार का पीछा करते हुए भी दिखाई देते हैं,  लेकिन फिर कार रफ्तार पकड़ती है और रफूचक्कर हो जाती है.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “देखा भाजपा का सुशासन महज पलक झपकते 49 सेकंड मे लड़की किडनैप कर ली जाती है.” 

fact check

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि सितंबर 2024 का ये वीडियो भारत नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador की राजधानी Quito का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Radio Pichincha नाम के एक एक्स अकाउंट पर मिला. यहां इसे 27 सितंबर, 2024 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador का बताया गया है.

इसके अलावा हमें इस घटना से संबंधित स्पेनिश भाषा में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स भी मिलीं. Ecuavisa की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 26 सितंबर, 2024 की है. इसमें बताया गया है कि महिला की किडनैपिंग का ये मामला Ecuador की राजधानी Quito के Las Casas इलाके का है.

दरअसल ये महिला एक सड़क पर खड़ी थी. दो लोगों ने महिला को जबरन कार में खींच लिया. इस दौरान कुछ पड़ोसियों ने उसे बचाने की कोशिश की और वो कार के पीछे दौड़े, लेकिन कार निकल गई और वो नाकाम रहे.  

fact check

पुलिस के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महिला को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और उसे Chillogallo नाम की एक जगह पर छुड़ा लिया गया था. इसके बाद उसे, उसके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचा दिया गया था.

यानि साफ है कि एक महिला की किडनैपिंग के जिस वीडियो को भारत का बताकर सरकार की आलोचना की जारी रही है वो असल में दक्षिण अमेरिकी देश Ecuador का है.

लेटेस्ट

