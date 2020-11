फैक्ट चेक: बंगाल चुनाव से जोड़कर वायरल शाह-ममता की ये तस्वीर है महीनों पुरानी

पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा था. इसी के बाद से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. तस्वीर में देखा जा सकता है अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और एक अन्य व्यक्ति खाने की टेबल पर बैठे हैं.

पोस्ट में ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई है कि ममता बनर्जी और अमित शाह की बंगाल चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है और दोनों मिले हुए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बेवजह असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बोला जाता है लेकिन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बीजेपी के साथ कौन मिला हुआ है. बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से मिले होने का आरोप लगता रहता है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि पोस्ट में कही जा रही बात पूरी तरह से सही नहीं है. ये तस्वीर कई महीने पुरानी है. इसे फरवरी में भुवनेश्वर में हुई ईस्टर्न जोनल कॉउंसिल मीटिंग के बाद खींचा गया था जब नवीन पटनायक ने अपने निवास पर लंच का कार्यक्रम रखा था.

तस्वीर को शेयर करते हुए लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, "ब्रेक फास्ट पे बंगाल चुनाव पर चर्चा. लेकिन अंधे ओवैसी को ही बोलेंगे एजेंट... यह कौन बीजेपी का एजेंट है आपको समय आता होगा देखो जो बैठा हुआ खाना खा रहे हो कौन है समझने का वक्त है भाई यह सब एक ही लोग हैं यह सब को बेवकूफ बना रहे हैं बोलते ओवैसी बीजेपी का एजेंट है पहले देखो तब बोलो".

क्या है सच्चाई?

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स मिलीं. खबरों के मुताबिक, 28 फरवरी 2020 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ईस्टर्न जोनल कॉउंसिल की 24वीं मीटिंग हुई थी. ये मीटिंग भारत के पूर्वी राज्यों (बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड) के मुद्दों को लेकर होती है. इस साल ये मीटिंग गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक सहित पूर्वी राज्यों के प्रमुख लोग शामिल हुए थे. मीटिंग के बाद नवीन पटनायक ने अपने घर पर लंच रखा था जिस दौरान ये तस्वीर खींची गई थी. इससे पहले ये मीटिंग 2018 में कोलकाता में हुई थी. वायरल तस्वीर को नवीन पटनायक ने भी ट्वीट किया था.

Such a pleasure having the company of Union Home Minister @AmitShah ji, my colleague CMs, @MamataOfficial, @NitishKumar ji & Union Minister @dpradhanbjp ji at Naveen Niwas. Had a wonderfully interactive time over some home cooked #Odia delicacies. pic.twitter.com/tmhfsJnDq2