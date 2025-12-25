फैक्ट चेक: न तो ये लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने होटल गई थी, और ना ही ये वीडियो भारत का है

एक लड़की को अचानक लात मारकर सीढ़ियों से गिराते एक युवक का वीडियो काफी सनसनीखेज दावे के साथ वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने होटल गई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बॉयफ्रेंड के दोस्त भी मौजूद हैं. उनके गलत इरादे भांपकर जब वो वापस जाने लगी, तो उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से में उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया.

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लड़की को ही दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये (लड़​कियां) इस तरह लड़कों से मिलने होटल जाती ही क्यों हैं. वहीं, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हुआ.

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई उसका बॉयफ्रेंड होटल के कमरे में पहले से चार लड़के को बैठा रखा था लड़की ने कहा की इतने सारे लोगों से क्या मैं ** वाली हूं मैं जा रही हूं लड़की गुस्से में जाने लगती है पीछे से बॉयफ्रेंड आता है और सीढ़ी से धक्का मार देता है."

वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जर्मनी के बर्लिन में साल 2016 में हुई एक घटना से संबंधित है, जब एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में एक युवती को एक अनजान आदमी ने पीछे से लात मारकर गिरा दिया था. बॉयफ्रेंड और होटल वाली बात पूरी तरह गलत है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे संबंधित द गार्डियन की 19 दिसंबर, 2016 की रिपोर्ट मिली. इस खबर में वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया है. खबर के अनुसार, ये घटना दक्षिणी बर्लिन के Hermannstraße U-Bahn स्टेशन में हुई थी. इस घटना में जो लड़की सीढ़ियों से गिरती दिखती है, उसकी उम्र उस वक्त 26 वर्ष थी और इस घटना में उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी. मामले का आरोपी 27 वर्षीय Svetoslav Stoykov था जो कि बुल्गारिया का रहने वाला था और तीन बच्चों का पिता था. उस वक्त पुलिस ने बताया था कि उसका चोरी, डकैती और गुंडागर्दी का इतिहास रहा है. जर्मनी में वो रेस्टोरेंट और एक बिल्डिंग साइट में काम करता था.

बीबीसी की 6 जुलाई, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी Svetoslav को दो साल 11 महीने की सजा सुनाई गई थी. ये घटना अक्टूबर में हुई थी लेकिन इसका वीडियो दिसंबर में सामने आया था. आरोपी ने उस वक्त अपनी सफाई में कहा था कि घटना के वक्त वो शराब और ड्रग्स के नशे में था और साथ ही, उसका अपनी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था. वहीं, उसकी पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि साल 2008 में उसके पति को एक कार एक्सीडेंट के दौरान दिमागी चोट आई थी. इसके बाद से वो आक्रामक हो गया था और ड्रग्स लेने लगा था.

उस वक्त जर्मनी की कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी इस घटना के बारे में खबरें छापी थीं. हमें किसी भी खबर में ऐसा ब्यौरा नहीं मिला कि आरोपी, पीड़िता का बॉयफ्रेंड था और दोनों होटल में मिलने गए थे.

साफ है, जर्मनी में 2016 में हुई एक आपराधिक घटना को अब एक मनगढ़ंत कहानी के साथ वायरल किया जा रहा है.

