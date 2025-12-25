scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: न तो ये लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने होटल गई थी, और ना ही ये वीडियो भारत का है

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लड़की को ही दोषी ठहरा रहे हैं. कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हुआ. यह वीडियो भारत की नहीं है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
अपने बॉयफ्रेंड से मिलने होटल गई ये लड़की जब वहां उसके दोस्तों को भी मौजूद देखकर वापस लौटने लगी, तो बॉयफ्रेंड ने उसे लात मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये घटना जर्मनी में 2016 में हुई थी जब एक मेट्रो स्टेशन में एक युवक ने एक लड़की को लात मारकर गिरा दिया था. होटल और बॉयफ्रेंड वाली कहानी पूरी तरह फर्जी है.

एक लड़की को अचानक लात मारकर सीढ़ियों से गिराते एक युवक का वीडियो काफी सनसनीखेज दावे के साथ वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने होटल गई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बॉयफ्रेंड के दोस्त भी मौजूद हैं. उनके गलत इरादे भांपकर जब वो वापस जाने लगी, तो उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से में उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया.

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लड़की को ही दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये (लड़​कियां) इस तरह लड़कों से मिलने होटल जाती ही क्यों हैं. वहीं, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हुआ.

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई उसका बॉयफ्रेंड होटल के कमरे में पहले से चार लड़के को बैठा रखा था लड़की ने कहा की इतने सारे लोगों से क्या मैं ** वाली हूं मैं जा रही हूं लड़की गुस्से में जाने लगती है पीछे से बॉयफ्रेंड आता है और सीढ़ी से धक्का मार देता है."

सम्बंधित ख़बरें

chhattisgarh cement factory fact check
फैक्ट चेक: अरावली विवाद को लेकर नहीं, ये लोग छत्तीसगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे थे
fact check
फैक्ट चेक: बांग्लादेश में पुलिसवालों से घिरा ये शख्स नहीं है दीपू दास, ये रही इस वीडियो की सच्चाई
छत्तीसगढ़ का वीडियो अरावली पहाड़ियों से जोड़कर वायरल
फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के इस वीडियो का अरावली विवाद से नहीं है कुछ लेना-देना
fact check
फैक्ट चेक: अरावली बचाने को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो
fact check
फैक्ट चेक: नीतीश कुमार ने एक श्रद्धांजलि सभा में अपने बेटे निशांत पर ही बरसा दिए फूल? नहीं, ये है वीडियो की असली कहानी

वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जर्मनी के बर्लिन में साल 2016 में हुई एक घटना से संबंधित है, जब एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में एक युवती को एक अनजान आदमी ने पीछे से लात मारकर गिरा दिया था. बॉयफ्रेंड और होटल वाली बात पूरी तरह गलत है.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे संबंधित द गार्डियन की 19 दिसंबर, 2016 की रिपोर्ट मिली. इस खबर में वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया है. खबर के अनुसार, ये घटना दक्षिणी बर्लिन के Hermannstraße U-Bahn स्टेशन में हुई थी. इस घटना में जो लड़की सीढ़ियों से गिरती दिखती है, उसकी उम्र उस वक्त 26 वर्ष थी और इस घटना में उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी. मामले का आरोपी 27 वर्षीय Svetoslav Stoykov था जो कि बुल्गारिया का रहने वाला था और तीन बच्चों का पिता था. उस वक्त पुलिस ने बताया था कि उसका चोरी, डकैती और गुंडागर्दी का इतिहास रहा है. जर्मनी में वो रेस्टोरेंट और एक बिल्डिंग साइट में काम करता था.

बीबीसी की 6 जुलाई, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी Svetoslav को दो साल 11 महीने की सजा सुनाई गई थी. ये घटना अक्टूबर में हुई थी लेकिन इसका वीडियो दिसंबर में सामने आया था. आरोपी ने उस वक्त अपनी सफाई में कहा था कि घटना के वक्त वो शराब और ड्रग्स के नशे में था और साथ ही, उसका अपनी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था. वहीं, उसकी पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि साल 2008 में उसके पति को एक कार एक्सीडेंट के दौरान दिमागी चोट आई थी. इसके बाद से वो आक्रामक हो गया था और ड्रग्स लेने लगा था.

Advertisement

उस वक्त जर्मनी की कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी इस घटना के बारे में खबरें छापी थीं. हमें किसी भी खबर में ऐसा ब्यौरा नहीं मिला कि आरोपी, पीड़िता का बॉयफ्रेंड था और दोनों होटल में मिलने गए थे.

साफ है, जर्मनी में 2016 में हुई एक आपराधिक घटना को अब एक मनगढ़ंत कहानी के साथ वायरल किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement