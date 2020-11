फैक्ट चेक: अमेरिका में मास्क के लिए टोकने पर बस ड्राइवर को मार दी गोली? जानें पूरा सच

अमेरिकी चुनाव की उठापटक के बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में एक बस ड्राइवर ने एक आदमी को मास्क पहनकर बस में चढ़ने को कहा, जिसके बाद आदमी ने बस में चढ़कर ड्राइवर को गोली मार दी.

वीडियो में एक आदमी को बस के बाहर खड़े देखा जा सकता है जो अपने बैग से मास्क निकालकर पहन रहा है. आदमी के मास्क लगाने के बाद बस का दरवाजा खुल जाता है. आदमी बस में चढ़ता है और अपने बैग से बंदूक निकालकर ड्राइवर पर तानते हुए दिखता है. इसके बाद आदमी बस से उतरकर कहीं चला जाता है. पोस्ट के जरिए अमेरिका के युवाओं की आलोचना की जा रही है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा आधा सच है. ये घटना अमेरिका की ही है लेकिन इस आदमी ने बस ड्राइवर पर गोली नहीं चलाई थी. आदमी ड्राइवर को बंदूक दिखाकर भाग गया था.

फेसबुक और ट्विटर पर वीडियो को भ्रामक दावे के साथ खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो को लोग अंग्रेजी कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं जिसका हिंदी अनुवाद इस तरह से है, "ये अमेरिका में हुआ है. बस ड्राइवर ने आदमी से कहा कि बस का गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो मास्क नहीं लगा लेता. आखिर में आदमी ने मास्क पहन लिया और ड्राइवर ने बस का गेट खोल दिया. आदमी बस में चढ़ा और ड्राइवर को गोली मार दी. ये है अमेरिका..... बेवकूफों से भरा देश." पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

वीडियो को इन-विड टूल की मदद से खोजने पर हमें मिल्वौकी पुलिस (Milwaukee Police) नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया एक पोस्ट मिला. इस ट्वीट में वायरल वीडियो मौजूद था और इसके बारे में जानकारी दी गई थी. मिल्वौकी अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य का एक शहर है.

पुलिस के इस ट्वीट के मुताबिक, ये घटना मिल्वौकी में इसी साल 18 अगस्त को हुई थी. ट्वीट में साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि एक आदमी ने बस ड्राइवर पर बंदूक तानी थी. कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आदमी ने गोली चलाई थी. इस ट्वीट के जरिए मिल्वौकी पुलिस ने संदिग्ध का पता लगाने में जनता से मदद मांगी थी.

MPD is seeking the public’s assistance in identifying a suspect wanted for Endangering Safety by use of a Dangerous Weapon by intentionally pointing a firearm at a Milwaukee Country Transit System Bus Driver. pic.twitter.com/CVroTpqvgH