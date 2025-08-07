फैक्ट चेक: भूस्खलन की चपेट में आने से बाल-बाल बचते ट्रक का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का नहीं है

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल मॉनसून अपने रौद्र रूप में है. दोनों ही राज्यों से आए दिन खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 20 जून से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या 199 पहुंच चुकी है.

अब हिमाचल प्रदेश का बताते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक किसी घुमावदार सड़क से निकलते देखा जा सकता है. रेनकोट पहना एक शख्स कुछ दूरी पर खड़े होकर इस ट्रक को वहां से जल्दी निकलने का इशारा करते दिख रहा है. इतने में ही अचानक लैंडस्लाइड होने लगता है और ट्रक इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच जाता है.

इस वीडियो को लोग हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का बता रहे हैं. इसे शेयर करते हुए फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “एक बार फिर हुआ भूस्खलन. है भगवान रक्षा करो प्रभु. #देवभूमिहिमाचल #चंबा.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हिमाचल प्रदेश तो क्या, भारत का ही नहीं है. ये इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा प्रांत का वीडियो है, जहां 17 मई, 2024 को ये लैंडस्लाइड हुआ था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 18 मई, 2024 के एक X पोस्ट में मिला. यहां इसे शेयर करते हुए बताया गया है कि ये इंडोनेशिया का वीडियो है.

इसके बाद हमें इससे जुड़ी एक वीडियो रिपोर्ट मिली. इसके मुताबिक 17 मई, 2024 को इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा प्रांत में लैंडस्लाइड हो गया था. घटना के लंबे वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले रेनकोट वाला शख्स पहले खुद इस रास्ते से निकलता है. शायद उसे भूस्खलन होने का आभास हो जाता है. इसलिए, वो उस रास्ते से निकल रहे दूसरे वाहनों को सावधान करने के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है.

'सीएनएन इंडोनेशिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वेस्ट सुमात्रा के पडांग शहर के Sitinjau Lauik Route का वीडियो है. जब भूस्खलन हुआ, उस वक्त एक ट्रक इस सड़क से निकल रहा था. लेकिन, वो ठीक समय पर वहां से सुरक्षित बच कर निकल गया. रिपोर्ट में वायरल वीडियो के बाद, बुलडोजर की मदद से इस जगह पर जमा हुआ मलबा हटाए जाने का वीडियो भी देखा जा सकता है.

11 मई से शुरू हुई भारी बारिश के चलते वेस्ट सुमात्रा में उस वक्त आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं. खबरों के मुताबिक फ्लैश फ्लड के चलते वहां कम-से-कम 67 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग लापता हो गए थे.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हाल ही में लैंडस्लाइड होने की घटना सामने आई है. लेकिन, वायरल वीडियो इंडोनेशिया का है.

