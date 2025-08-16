 फैक्ट चेक: इराक के शेल्टर होम में बंद कुत्तों का वीडियो दिल्ली का बताकर हो रहा है शेयर  

ऊंची चारदीवारी से घिरे किसी बड़े-से मैदान में इकट्ठा सैकड़ों कुत्तों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.

इस पर लिखा है, 'दिल्ली के सारे कुत्ते हो गए जमा'. कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो दिल्ली से बाहर के किसी इलाके में बने शेल्टर होम का है जहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को मानते हुए आवारा कुत्तों को रखा गया है.

गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए. जहां कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है. वायरल वीडियो भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

इसमें एक व्यक्ति कहता है, "दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दे दिये आदेश. दिल्ली में अब एक भी कुत्ता नहीं रहेगा. ये देख लो भाई, सारे कुत्ते यहां जमा कर दिए, दिल्ली से बाहर. देख लो भाई, चारदीवारी में बंद कर दिए सारे कुत्ते. देख लो भाई, सारे कुत्ते पकड़े गए हैं, दिल्ली के अंदर से."

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "हां तो Dogs lovers यहां जाकर खाना खिला आओ जिसे भी जितना खिलाना है और मन करे तो दो चार उठाकर अपने घर में पाल लेना अपने विदेशी नश्ल वाले कुत्तों की जगह."

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न दिल्ली का है. ये उत्तरी इराक के शहर एरबिल का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को गौर से देखने पर इसमें कुछ सेकेंड के लिए इराक लिख कर आता है.

इसके कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें 10 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. यहां बताया गया है कि ये एरबिल, इराक के एक शेल्टर का वीडियो है, जहां 10 हजार से भी ज्यादा कुत्ते हैं. पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि इस शेल्टर में इन कुत्तों के लिए न तो पर्याप्त खाना है और न ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं.

इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें फेसबुक पर एरबिल में बने आवारा पशुओं के इसी शेल्टर का एक दूसरे एंगल से बनाया गया वीडियो मिला. इसमें भी वायरल वीडियो की तरह ही धातु के शेड के बीच में बना नीले रंग का गोल, चौड़ा पाइप नजर आता है. पीछे बनी बाउंड्री का डिजाइन भी वही है.

हमें इराक की न्यूज वेबसाइट shafaq.com पर भी वायरल वीडियो वाले शेल्टर होम की तस्वीरें मिलीं. यहां भी इसे एरबिल का ही बताया गया है.

लाल किले के पास से पकड़े गए 700 कुत्ते

'द इंडियन एक्सप्रेस' की 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद एमसीडी ने शेल्टर बनाने के लिए जगह चिह्नत की है. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से पहले एमसीडी ने लाल किले के पास से 700 आवारा कुत्ते पकड़े.

इस मामले को लेकर 14 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई हुई थी और कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र और एनजीओ की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि इराक के एक आवारा पशुओं के शेल्टर होम का वीडियो दिल्ली का बताकर शेयर किया जा रहा है.

