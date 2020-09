फैक्ट चेक: ग्रीस में चल रहे क्रूज का वीडियो गुजरात की रो रो फेरी से जोड़कर हो रहा शेयर

सोशल मीडिया पर एक बड़े क्रूज जहाज का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. रेणुका जैन नाम की एक ट्विटर यूजर ने इस अद्भुत वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भावनगर से भरूच के बीच एक जहाज सेवा चालू की है. इस सेवा से दोनों शहरों की बीच सड़क से तय की जाने वाली 350 किलोमीटर की दूरी समुद्री रास्ते से 32 किलोमीटर में पूरी हो जाएगी.

रेणुका ने ये भी दावा किया है कि ये जहाज एक बार में 50 ट्रक, 60 बसें, 200 कारें, 350 मोटरसाइकिल और 600 लोगों को लादने की क्षमता रखता है. साथ ही ये भी कहा गया है कि इस सफर में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा. एक मिनट के इस वीडियो में जहाज को एक बेहद संकरी नहर के बीच से निकलता हुआ देखा जा सकता है. जहाज पर लोगों का जमावड़ा भी नजर आ रहा है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल पोस्ट पूरी तरह सच नहीं हैं. ये वीडियो MS Braemar नाम के एक जहाज का है जो पिछले साल अक्टूबर में ग्रीस की कोरिंथ नहर के बीच से निकला था. हालांकि, वायरल ट्वीट में लिखी बात लगभग सही है. गुजरात में 2017 में ऐसी एक जहाज सेवा जरूर शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों ये सेवा इस वक्त बंद है.

रेणुका जैन ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, "भावनगर से भरूच रोड की दूरी है 350 किलोमीटर, और समुद्री रास्ते से इसकी दूरी है 32 किलोमीटर, और इसी समुद्री रास्ते से प्रधानमंत्री ने जहाज द्वारा एक सर्विस चालू की है इस जहाज की क्षमता एक बार मे 50 ट्रक, 60 बसे, 200 कारे, 350 मोटरसाइकिल, 600 लोगो को, और समय सिर्फ आधे घंटे में". रेणुका के ट्वीट को अभी तक 6300 से ज्यादा रीट्वीट किया है और इसे 20 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. रेणुका जैन को ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो करते हैं. वायरल ट्वीट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

कैसे की पड़ताल?

वीडियो को इन-विड टूल की मदद से खोजने पर हमें इससे जुड़ी कई खबरें मिली. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये MS Braemar जहाज है जिसका वजन 24,344 टन है. इस क्रूज शिप का मालिकाना हक यूके की एक शिपिंग कंपनी "Fred Olsen Cruise Lines" के पास है.

ये 22.25 मीटर चौड़ा जहाज पिछले साल सुर्खियों में तब आया जब ये ग्रीस की कोरिंथ नहर के सबसे संकरे हिस्से (24 मीटर चौड़े) के बीच से गुजरा था. ये वीडियो 9 अक्टूबर, 2019 का है और इसे Fred Olsen Cruise Lines के यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया गया था. खबरों के मुताबिक, ये 196 मीटर लंबा जहाज 1200 यात्रियों का बोझ झेलने की क्षमता रखता है.

क्या वायरल ट्वीट में लिखी बात सच है?

अक्टूबर 2017 में गुजरात में पीएम मोदी ने "रो रो फेरी" नाम की एक जहाज सेवा का उद्घाटन किया था. "रो रो फेरी" खंबात खाड़ी के रास्ते भावनगर के घोघा पोर्ट से भरूच के दहेज पोर्ट तक चलती थी. दोनों जगहों के बीच सड़क का रास्ता लगभग 350 किलोमीटर का है लेकिन समुद्री रास्ता सिर्फ 31 किलोमीटर का है. इसी को देखते हुए रो रो फेरी सेवा की शुरुआत हुई थी. इससे आठ घंटे में होने वाली यात्रा समुद्री रास्ते से लगभग एक घंटे में पूरी हो जाती थी. सरकार के मुताबिक इस फेरी में 70-80 ट्रकों की ढुलाई और करीब 500 लोगों की यात्रा एक साथ हो सकती है. इस सेवा का संचालन इंडिगो सीवेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी करती है.

