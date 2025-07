फैक्ट चेक: बिहार में पुल गिरने का ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, मार्च 2024 का है

पिछले कुछ सालों में बिहार में पुल गिरने की कई घटनाएं हुई हैं. इसी साल जून महीने में दस दिन के भीतर राज्य में पांच पुल गिर गए थे. बिहार में चुनावी माहौल के बीच किसी निर्माणाधीन पुल के गिरने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे हाल-फिलहाल की घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.

वायरल वीडियो को एक्स पर शेयर कर एक यूजर ने लिखा, “Big breaking, बिहार में सुपौल-मधुबनी के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई श्रमिकों के दबने, घायल एवं मृत्यु होने की सूचना मिली है.”

​

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये घटना हाल-फिलहाल की नहीं बल्कि मार्च 2024 की है जब बिहार के सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने इस वीडियो को पुराना बताया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस पोस्ट के जवाब में लिखा है कि ये वीडियो मार्च 2024 का है और वर्तमान मेें कोसी बकौर ब्रिज सुरक्षित और अच्छी स्थिति में है.

NHAI would like to clarify that the incident being circulated pertains to an old accident from March 2024. The Kosi Bakaur bridge is structurally safe and in good condition. NHAI strongly condemns the circulation of misleading content that may cause unnecessary concern.