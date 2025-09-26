scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: न तो ये वीडियो बिहार का है, न ही RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती पर पुलिस लाठीचार्ज का

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला बीच सड़क पर दहाड़े मारकर रो रही है और पुलिस उस पर लाठियां बरसा रही है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में देखी जा रही महिला आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हैं. आजतक ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया है...

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो बिहार का है जहां पुलिस ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की पिटाई कर दी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो कर्नाटक का है जहां मांड्या जिले में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद ज्योति नाम की एक महिला प्रदर्शनकारी की पिटाई कर दी गई थी. 

बीच सड़क पर दहाड़े मारकर रोती एक महिला और उस पर लाठियां बरसाती पुलिस का एक वीडियो  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती की तस्वीर भी लगी है. कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो बिहार का है जहां पुलिस ने प्रियंका भारती को लाठियों से पीटा.

 

 

दरअसल प्रियंका का नाम इन दिनों दिसंबर 2024 के एक मामले की वजह से चर्चा में है. खबरों के मुताबिक उस वक्त उन्होंने एक लाइव टीवी शो के दौरान मनुस्मृति फाड़ दी थी जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी. हालांकि तब पुलिस ने अलीगढ़ जिला कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगाकर केस बंद करने की याचिका लगाई थी, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी. इसी संदर्भ में लड़की की पिटाई वाला वीडियो एक्स से लेकर फेसबुक तक हर जगह शेयर हो रहा है.  

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार का नहीं बल्कि कर्नाटक का है. वहां के मांड्या जिले में ज्योति नाम की एक महिला, गणेश विसर्जन के दौरान कथित पत्थरबाजी के विरोध में हो रहे एक प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जब पुलिस ने उसे लाठियों से पीटा था.  

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे संबंधित कन्नड़ भाषा की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. टाइम्स नाउ कन्नड़ की 11 सितंबर की खबर के अनुसार मांड्या के मद्दुर इलाके में गणेशोत्सव के दौरान एक सांप्रदायिक विवाद हो गया था. दरअसल, वहां जब हिंदू, भगवान गणेश की मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए जा रहे थे तो कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके समूह पर पत्थरबाजी की. इस विवाद को लेकर कुछ हिंदू संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन में हिस्सा ले रही ज्योति नाम की महिला पुलिस लाठीचार्ज का शिकार हुई.

हालांकि इस घटना के बाद मद्दुर पुलिस स्टेशन में ज्योति के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी. ज्योति पर आरोप था कि उसने मुस्लिम समुदाय और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया.  

इस घटना के बारे में उस वक्त और भी कई रिपोर्ट्स छपी थीं .

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि कर्नाटक के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का वीडियो बिहार में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती पर लाठीचार्ज का बताकर शेयर किया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
