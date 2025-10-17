फैक्ट चेक: भारतीय सेना में तैनात सगे भाइयों की शहादत का दावा करते इस भावुक पोस्ट का सच ये है

सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में सीमा पर हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना में तैनात दो सगे भाई शहीद हो गए. पोस्ट में आर्मी की वर्दी पहने दो जवानों की फोटो हैं. वहीं तीसरी फोटो में सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति फूलों से सजे ताबूत के सामने खड़े होकर किसी को श्रध्दांजलि देता नजर आ रहा है.

​

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “बेहद दर्दनाक खबर. आज सीमा पर हुई भीषण मुठभेड़ में दो सगे भाई, जो भारतीय सेना में तैनात थे, शहीद हो गए. दोनों भाइयों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी. माँ-बाप के दोनो बेटे अब तिरंगे में लिपटकर घर लौटेंगे...पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है.जय हिंद”.

इस कैप्शन के साथ इन तस्वीरों को फेसबुक पर खूब शेयर किया जा रहा है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये दोनों फोटो राहुल सुलगेकर नाम के एक ही जवान की हैं जो 2019 में शहीद हुए थे. वहीं, तीसरी फोटो एक बीएसएफ जवान के श्रध्दांजलि समारोह की है.

कैसे पता की सच्चाई?

दोनों फोटो को गूगल लैंस की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इंटरनेट पर इन्हें राहुल सुलगेकर की बताकर शेयर किया गया है. हमने इस बात की पुष्टि भी की कि दोनों तस्वीरें राहुल सुलगेकर की ही हैं.

Advertisement

पहली फोटो से मिलती-जुलती फोटो हमें “Allaboutbelgaum” नाम के एक फेसबुक पेज पर 8 नवंबर, 2019 के पोस्ट में मिली. इस फोटो में बस इतना फर्क है कि इसमें दिख रहा शख्स मुस्कुरा नहीं रहा. ऐसा लगता है कि इस फोटो को एडिट करके इसमें अलग से मुस्कुराहट जोड़ी गई है.

​

इस पोस्ट में फोटो के साथ लिखा है कि उचगांव के रहने वाले 22 साल के आर्मी जवान राहुल सुलगेकर, जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए. आगे लिखा है कि राहुल के पिता भी आर्मी में थे और उनके भाई भी सेना का हिस्सा हैं. कुछ खबरों में भी ये फोटो उस समय इसी जानकारी के साथ इस्तेमाल की गई थी. उचगांव, कर्नाटक के बेलगावी जिले का एक गांव है.

फोटो के बारे में हमने राहुल के पिता भैरु सुलगेकर से बात की. उन्होंने हमें बताया कि ये फोटो राहुल की ही है. उन्होंने हमें ये भी बताया कि राहुल के भाई सही सलामत हैं और उनके शहीद होने की बात गलत है.

दूसरी फोटो भी हमें खबरों में मिलीं जिनमें इसे राहुल सुलगेकर ( ) की बताया गया है.

खबरों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सिपाही राहुल बुरी तरह जख्मी हो गए थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

Advertisement

यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों फोटो एक ही शख्स की हैं इसलिए सगे भाइयों के शहीद होने का दावा भी गलत है.

तीसरी फोटो हमें रेडिफ के एक आर्टिकल में मिली. यहां बताया गया है कि ये फोटो 11 मई 2025 को पाकिस्तान के साथ हुई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेकटर मोहम्मद इम्तियाज के श्रध्दांजलि समारोह की है. ये घटना ऑपरेशन सिंदूर के समय की है.

इस जानकारी के साथ और भी खबरों में इससे मिलती-जुलती फोटो का इस्तेमाल किया गया है.

कुल मिलाकर यहां ये बात साफ हो जाती है कि वायरल पोस्ट भ्रामक है.

---- समाप्त ----