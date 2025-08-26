scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ से हालात बुरे तो हैं, लेकिन ये वीडियो AI से बना है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बकरियों के बहने का वीडियो सवाई माधोपुर की बाढ़ का बताया जा रहा है, लेकिन फैक्ट चेकिंग में ये AI जनरेटेड निकला. वीडियो में दो सिर वाली बकरियां और एक जैसी वस्तुएं बार-बार दिखीं, जिससे यह साबित होता है कि वीडियो फर्जी है. हालांकि सवाई माधोपुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर में आई बाढ़ के कहर को दिखाता है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वैसे तो सवाई माधोपुर में बाढ़ से बुरे हालात होने की बात सच है, लेकिन ये वीडियो AI से बना है.

किसी सड़क में लबालब भरे पानी में बहकर आती बकरियों के वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर्स राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की भीषण बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं.  

गौरतलब है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

इसी संदर्भ में वायरल वीडियो शेयर किया जा रहा है. देखने में ये किसी गांव या कस्बे का लग रहा है. इसमें बकरियों के साथ चारपाई और बर्तन भी बहकर आते हुए दिख रहे हैं.

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "सवाई माधोपुर में हालत गंभीर".

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से बना है और किसी असली घटना को नहीं दिखाता. हालांकि ये बात सच है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ की वजह से हालात बुरे हैं.  

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल वीडियो में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर इसके फर्जी होने की बात पता लगती है. इसमें कहीं-कहीं दो सिर वाली सफेद बकरियां बहकर आती हुई दिखती हैं.

इसके अलावा, इसमें बकरियां, चारपाई और एक पतीला, दो बार, एकसाथ बहते हुए दिखाई देते हैं. ये बात भी अटपटी लगती है कि ये चीजें एकदम एक जैसे दो ग्रुप में कैसे बह रही हैं.    

हमने हाइव मॉडरेनशन नाम के टूल की मदद से इस वीडियो की जांच की तो उसने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई.

हमने ये वीडियो डीपफेक्स एनालिसिस यूनिट (DAU) को भी भेजा. उन्होंने बताया कि इस वीडियो के AI से बने होने की काफी संभावना है. वीडियो में एक जगह एक बकरी का सिर एक बर्तन से निकलता हुआ प्रतीत होता है, जो काफी अजीब लगता है.  

खबरों के मुताबिक सवाई माधोपुर में पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि घरों में पांच-पांच फीट तक पानी भर गया है और खेतों में 50 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं. बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा बुरे हालात जिले के जड़ावता गांव में हैं. जिले में सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से जड़ावता गांव के पास करीब दो किलोमीटर लंबी खाई बन गई है.

सवाई माधोपुर में बाढ़ और जलभराव के असली दृश्य इंडिया टुडे की इस वीडियो रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि एक एआई से बने वीडियो को राजस्थान की बाढ़ का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
