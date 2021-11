फैक्ट चेक: मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उनकी फोटो को केक खिला रहे ये व्यक्ति अखिलेश नहीं

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 22 नवंबर को 83वां जन्मदिन था. इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें समाजवादी टोपी पहने एक आदमी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये मुलायम के बेटे अखिलेश यादव हैं जो अपने पिताजी के जीवित होने के बावजूद उनकी तस्वीर को मिठाई खिला रहे हैं. लोग तंज कस रहे हैं कि अखिलेश मुलायम की फोटो को इस तरह मिठाई या केक खिला रहे हैं जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो.

एक ट्विटर यूजर ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, "ओह, अखिलेश अभी से अभ्यास कर रहे वह भी बिना मालार्पण किये ..जनता जानती है पहले सार्वजनिक रुप से मंच पर बेइज्जती कर घक्का मुक्की कर मंच से फेक दिया था. सत्ता लोभ जो करवाए कम है."

क्या है सच्चाई?

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज (AFWA) ने पाया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. वायरल फोटो में दिख रहा शख्स अखिलेश यादव नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है. तस्वीर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में ली गई थी.

गौरतलब है कि साल 2016 में समाजवादी पार्टी के टूटने की नोबत आ गई थी जब अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल के साथ तनातनी हो गई थी. एक सार्वजनिक बैठक में मुलायम सिंह यादव के सामने अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच धक्का-मुक्की भी हो गई थी. अंतर्कलह इतनी बढ़ चुकी थी कि दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल तक दिया था. इसी को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर ये फोटो काफी वायरल हो रही है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें न्यूज एजेंसी ANI का 22 नंवबर 2021 का एक ट्वीट मिला जिसमें यह फोटो मौजूद है. ट्वीट में लिखा है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित पार्टी ऑफिस में हवन किया और केक काटा.

Lucknow: Samajwadi Party (SP) workers perform 'havan' and cut a cake at the party office to celebrate party's founder-patron Mulayam Singh Yadav's birthday today. pic.twitter.com/dgO9qqFevq