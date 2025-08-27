फैक्ट चेक: सरेआम छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते शख्स का ये वीडियो भारत का नहीं है

एक छोटी बच्ची के चेहरे को जबरन चूमते शख्स का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में ये लड़की, एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ कर सड़क पर कहीं जाते हुए दिख रही है. तभी एक आदमी सामने से आता है और बच्ची के चेहरे को जबरन चूमकर चला जाता है.

इसके बाद दहशत में बच्ची सड़क पर खड़ी रह जाती है. थोड़ी देर में साइकल चलाते हुए एक दूसरा बच्चा वहां आता है, जिसे ये लड़की इशारों से कुछ समझाती नजर आती है. आखिर में ये बच्ची, अपने साथ वाले छोटे लड़के को गले लगाती हुई दिखाई देती है.

कई लोग इस वीडियो को ‘लीगल न्यूज इंडिया’, और ‘रील इंडिया’ जैसे हैशटैग के साथ शेयर कर रहे हैं और इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ऐसे ही एक पोस्ट के कमेन्ट में लोग यूपी पुलिस के हैंडल को भी टैग कर रहे हैं.

X पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक शख्स ने ‘शौर्य’ फिल्म का डायलॉग लिखा है, “दुश्मन सिर्फ बार्डर के उस पार नहीं देश के अंदर भी होता है. दीमक बनकर जीता है. Brigadier Pratap.”

हमने अपनी जांच में पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान का है. और छेड़खानी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें 30 जुलाई का एक X पोस्ट मिला. इसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट मौजूद है. पोस्ट में बताया गया है कि ये घटना मुल्तान के रशीदाबाद इलाके की है. मुल्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है.

यहां दी गई जानकारी के मुताबिक, मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की ये घटना 15 जुलाई, 2025 को हुई थी. और ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.

#BreakingNews



A disturbing incident occurred on July 15, 2025, in Multan's Rashidabad area, where a man attempted to molest an 8-year-old girl. The whole incident was captured on CCTV camera and the footage went viral on social media. Based on a tip-off, the Multan 1/2 pic.twitter.com/xkEq1oz21E — Eye (@Eye59763563) July 30, 2025

इसके बाद हमें इस घटना के बारे में छपी डॉन की एक रिपोर्ट मिली. इसमें बताया गया है कि 15 जुलाई को रशीदाबाद इलाके में एक शख्स ने एक 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 30 जुलाई को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.

खबरों के मुताबिक जब पुलिस इस शख्स को पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाने की कोशिश की. लेकिन, जल्दबाजी में उसने खुद पर ही गोली चला दी और घायल हो गया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया था. पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि साल 2023 में इस शख्स पर अपने ही भाई की हत्या का आरोप भी लगा था.

पाकिस्तान के कई न्यूज आउटलेट्स ने इस घटना को लेकर खबरें छापी हैं. इनमें से एक रिपोर्ट में इस शख्स का नाम आदिल बताया गया है.

साफ है, पाकिस्तान में हुई घटना को भारत से जोड़कर पेश किया जा रहा है.

