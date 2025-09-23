scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: आजतक नहीं, किसी दूसरे चैनल के पत्रकार पर भड़के थे पूर्व रॉ चीफ ए एस दुलत

पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पत्रकार को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं. इस वायरल वीडियो का आजतक की टीम ने फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
पूर्व रॉ प्रमुख ए एस दुलत ने एक पॉडकास्ट के दौरान आजतक के पत्रकार को बेइज्जत किया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो मई का है जब भारत रफ्तार टीवी के डायरेक्टर जितेश जेठानंदानी ने पूर्व रॉ प्रमुख ए एस दुलत का इंटरव्यू लिया था. इसका आजतक से कोई लेना-देना नहीं है.  

पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, जिसमें वो एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं.  

वीडियो में दुलत पत्रकार से पूछते हैं कि आखिर वो उनके पाकिस्तान जाने की बात किस आधार पर कह रहा है. वो इतने आगबबूला हो जाते हैं कि अपनी शर्ट पर लगा लैपल माइक ही निकाल कर फेंक देते हैं. इंटरव्यू ले रहा शख्स उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दुलत उसके सामने रखे कागज उठाकर फेंक देते हैं और उस पर बरस पड़ते हैं.

वायरल वीडियो में आजतक का लोगो और एंकर अंजना ओम कश्यप की तस्वीर लगी है. साथ ही लिखा है, 'एक पॉडकास्ट के दौरान आजतक के रिपोर्टर को पड़ा थप्पड़'.

एक एक्स यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'आज तक के पॉडकास्ट के बीच में पड़ा थप्पड़, एंकर बेचारा दहशत में'.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का आजतक से कोई लेना-देना नहीं है. ये वीडियो मई का है जब भारत रफ्तार टीवी नामक मीडिया आउटलेट के डायरेक्टर जितेश जेठानंदानी ने पूर्व रॉ प्रमुख ए एस दुलत का इंटरव्यू लिया था. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड सर्च की मदद से हमें मई की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिलीं जिनमें वीडियो का क्रेडिट 'भारत रफ्तार' नाम के मीडिया आउटलेट को दिया गया है. हमने देखा कि 'भारत रफ्तार' ने वायरल वीडियो का पूरा वर्जन 22 मई को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था. इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा तकरीबन 48 मिनट पर देखा जा सकता है.

यहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, "ये पॉडकास्ट भारत के पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत का है, जिसमें उन्होंने भारत रफ्तार के एडिटर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया."  

वीडियो में बताया गया है कि इंटरव्यू लेने वाले शख्स का नाम जितेश जेठानंदानी है. इंटरव्यू के दौरान जितेश, दुलत से कहते हैं कि उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि वो (दुलत) हाल ही में पाकिस्तान गए थे. दुलत ने पहले तो इससे इंकार किया, लेकिन कुछ देर बाद बार-बार वही सवाल पूछे जाने पर वो आपा खो बैठे.

एक्सचेंजफॉर मीडिया की 22 मई की रिपोर्ट के अनुसार, ये इंटरव्यू जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब के पास स्थित एक होटल में हुआ था.

जितेश ने हमें बताया कि उन्होंने ये इंटरव्यू मई में किया था जब पूर्व रॉ प्रमुख एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर आए थे. उन्होंने कहा कि वो भारत रफ्तार के डायरेक्टर हैं और ये इंटरव्यू उन्होंने अपने ही चैनल के लिए किया था. साथ ही, जितेश ये भी बताया कि उन्होंने कभी आजतक में काम नहीं किया है.

साफ है, वायरल वीडियो का आजतक चैनल से कोई कनेक्शन नहीं है.

---- समाप्त ----
