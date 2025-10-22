scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: गौ-रक्षकों की गिरफ्तारी से नाराज छत्तीसगढ़ के विधायक ने पुलिसकर्मी को मारा थप्पड़? ये है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें विधायक ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते दिखाया गया, फर्जी है. फैक्ट चेक में पता चला कि थप्पड़ मारने वाली क्लिप महाराष्ट्र के जालना की घटना की है, जबकि पुलिस-गौ रक्षकों की झड़प हरियाणा के पानीपत की है.

दावा
ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है जहां गौ-रक्षकों की गिरफ्तारी से बौखलाए विधायक ने थाने में घुसकर एक पुलिसवाले को थप्पड़ मार दिया.
सच्चाई
पहली क्लिप महाराष्ट्र की है जहां बोर्डे नाम के एक व्यक्ति ने बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा था. वहीं दूसरी क्लिप हरियाणा के पानीपत में पुलिस और गौरक्षकों के बीच हुई झड़प की है.

किसी ऑफिस में बैठे व्यक्ति को थप्पड़ मारते एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ की घटना है, जहांं एक विधायक ने गौ-रक्षकों की गिरफ्तारी से गुस्से में आकर थाने के अंदर ही पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया.

वीडियो के शुरुआती हिस्से में सफेद शर्ट पहने एक शख्स को ऑफिस में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. वहीं इसके दूसरे हिस्से में एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाता हुआ नजर आता है.

लोगों की मानें तो छतीसगढ़ में पुलिस वालों ने गायों से भरे एक ट्रक को बिना रोक टोक जाने दिया और वहीं गौ-रक्षकों को गिरफ्तार कर थाने में डाल दिया. इसके बाद ये बात जैसे ही एक विधायक को पता चली तो उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मी को सबक सिखाया.

वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “छत्तीसगढ़ का शेर विधायक है ये जिसने थाने में घुसकर पुलिसिये को थपड़ा दिया ? दरअसल गायों से भरा ट्रक पुलिस वालों ने जाने दिया और पीछे से आ रहे गौ-रक्षकों को पकड़ कर थाने में डाल दिया. तब विधायक जी सन्नी पाजी की तरह आए.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि पहली क्लिप महाराष्ट्र की है जहां बोर्डे नाम के एक व्यक्ति ने बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा था. वहीं दूसरी क्लिप हरियाणा के पानीपत में पुलिस और गौरक्षकों के बीच हुई झड़प की है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो में थप्पड़ वाली क्लिप को रिवर्स सर्च करने पर हमें अगस्त 2024 में छपी मराठी और अंग्रेजी की कुछ खबरें मिलीं. इन खबरों में इस वीडियो के स्क्रीनशॉट देखे जा सकते हैं. खबरों के मुताबिक ये मामला महाराष्ट्र के जालना का है जहां 13 अगस्त, 2024 को स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के यूथ विंग के नेता मयूर बोर्डे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वरुड शाखा के मैनेजर को थप्पड़ मार दिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक मैनेजर धीरेंद्र सोनकर पर आरोप था कि उन्होंने बैंक से अपना पैसा निकालने आए किसानों को कई बार वापस भेज दिया था. इसके बाद मयूर बोर्डे किसानों के साथ बैंक पहुंचे और वहां उनकी मैनेजर से कहासुनी हो गई और बोर्डे ने उन्हें थप्पड़ मार दिया.

वीडियो का दूसरा हिस्सा हमें ‘दैनिक भास्कर’ की अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट में मिला. रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला हरियाणा के पानीपत का है जहां पुलिस और कुछ गौ-रक्षकों के बीच झड़प हो गई थी.

वीडियो में पुलिसकर्मी जिस व्यक्ति के बाल पकड़कर खींचता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम करण है. करण का आरोप था कि उन्होंने पशु तस्करों की दो गाड़ियां पुलिस को पकड़वाई थीं लेकिन पुलिस ने बिना कोई कार्रवाई किए गाड़ियों को छोड़ दिया था और विरोध करने पर उल्टा उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई. इसकी शिकायत उन्होंने पानीपत के एसपी लोकेन्द्र सिंह से की.

दैनिक भास्कर’ की एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि शिकायत मिलने के महज 10 घंटे के अंदर चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई. दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, एक को बर्खास्त और चौथे को ड्यूटी से हटा दिया गया था.

इसके अलावा हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि छत्तीसगढ़ में गौ-रक्षक की गिरफ्तारी पर किसी विधायक ने पुलिसवाले को थप्पड़ मारा हो.

साफ है, दो अलग-अलग क्लिप्स को जोड़कर झूठा दावा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
