फैक्ट चेक: अमरिंदर सिंह और अमित शाह की पुरानी तस्वीर के जरिए सोशल मीडिया पर लगाई जा रहीं अटकलें

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया सीएम चुना गया है. कैप्टन के सीएम पद छोड़ने के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है. कोई कह रहा है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे तो कोई कह रहा कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे.

इस बीच सोशल मीडिया पर अमरिंदर सिंह की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अमित शाह से मिले और बीजेपी में जाने वाले हैं. एक फेसबुक यूजर ने फोटो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है- "कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देने के बाद जल्द थाम सकते हैं भाजपा का दामन दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात".

इसी तरह तस्वीर को हाल-फिलहाल का बताकर ट्विटर पर भी शेयर किया जा रहा है. कई और यूजर्स भी फोटो को अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद शेयर कर चुके हैं.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि अमरिंदर और अमित शाह की मुलाकात की ये तस्वीर अभी की नहीं बल्कि जून 2019 की है. हालांकि, अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर कुछ भी कहना उचित नहीं है.

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसके बारे में कई रिपोर्ट्स मिलीं. 27 जून 2019 को प्रकाशित न्यूज 18 की खबर के अनुसार ये तस्वीर दिल्ली की है जब अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्हें करतारपुर गलियारे के निर्माण में हुई प्रगति के संबंध में जानकारी दी थी. उस समय खुद अमरिंदर सिंह ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया था. मुलाकात में दोनों के बीच राष्ट्रीय ड्रग नीति के बारे में भी चर्चा हुई थी.

Called on Home Minister @AmitShah ji to take up with @pid_gov the issue of constructing an overbridge on Ravi for #KartarpurCorridor. My demand for a National Drugs Policy has highlighted the issue & @HMOIndia is working on a detailed & coordinated strategy for Punjab & J&K. pic.twitter.com/E7cEFv8Ncd